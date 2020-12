Universo Wigetta, ¿la resurrección de Karmaland?

Primero fue un fenómeno, luego se estancó y por fin poco a poco los participantes fueron despidiéndose (o no) de sus avatares en el exclusivo barrio de Karmaland. La serie de youtubers en la cima de su popularidad es junto a Among Us el acontecimiento con más seguidores de 2020 dentro de las plataformas de streaming, y quizá tenga un sucesor.

WillyRex explicaba hace unas semanas que no tuvo el final que todos hubieran querido, dejando caer que había hasta deudas económicas pendientes y que Vegetta había tenido que poner dinero de su bolsillo. "La próxima vez que lo hagamos habrá unas reglas", añadía, pero casi confirmando que habría una nueva entrega de la exitosa serie. De hecho, es bastante posible que ya esté entre nosotros y no nos hayamos dado cuenta.

'Universo Wigetta' lleva poco más de una semana en emisión y si no es una continuación como tal, por lo menos está heredando sus millonarias audiencias. Los únicos participantes son por ahora sus dos creadores, si bien como decía Willy lo mismo se abre un poco el círculo.

El caso es que Universo Wigetta se ha expandido con el canal exclusivo de ambos en YouTube con el mismo nombre, que en solo dos días desde su inauguración cuenta con casi un millón de seguidores y tres millones de visitas en su único vídeo: una adaptación animada de las aventuras que tienen en los libros que llevan años publicando.

Casi a episodio diario dentro de Minecraft, el compromiso al que aludía Willy está siendo cumplido a rajatabla, y los resultados no podían ser mejores. Se trata de uno de los mejores estrenos que han tenido ambos en una serie desde que Karmaland llegó a su fin.

En un panorama dominado por Among Us, es un oasis eso de ver que Karmaland tiene continuación. Ahora solo queda ver si otros creadores pasan el corte que pusieron los creadores para formar parte de la nueva fiesta, en la que actualmente solo caben dos protagonistas.