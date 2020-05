Flooxer Now | Newsflare

La pandemia del coronavirus ha hecho que muchos países establezcan una cuarentena para evitar que sus habitantes se contagien. Después de tantos días en casa, hay personas que desarrollan su imaginación y creatividad cada día. Este hombre de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, es capaz de jugar al Pac-Man sin salir de su casa.

Para ello se sitúa delante de una ventana de su casa y, solamente con una marioneta, ya tiene divertimento para un rato. Tú también puedes copiar a este hombre si te aburres y ya no sabes qué hacer. Si no tienes una marioneta, puedes optar por fabricarte una con un calcetín, así darás uso a esa prenda suelta de la que habías perdido la pareja. Si no eres muy manitas, también puedes utilizar una manopla de las que se usan en la cocina.

El comecocos es un videojuego arcade japonés que se popularizó en la década de los años 80. En él, el protagonista es un círculo amarillo con una boca, Pac-Man, que intenta comer unos puntos grises pequeños mientras se desplaza por unos laberintos. Cada laberinto es un nivel y, como en otros juegos, cada vez es más difícil superarlo.

Otra de las características más famosas de este videojuego son sus fantasmas. Estos cuatro monstruos, llamados Shadow (Blinky), Speedy (Pinky), Bashful (Inky) y Pokey (Clyde), se encargan de recorrer el laberinto e intentar capturar a Pac-Man antes de que el protagonista se haya comido todos los puntos grises de la pantalla. Sus colores son rojo, rosa, cian y naranja.

Así que si eres un fan del mítico videojuego o simplemente quieres probarlo y pasar un rato divertido, en el vídeo superior puedes ver el ejemplo de cómo puedes jugar a este comecocos sin salir de casa.

