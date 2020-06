Por lo que menos te sonará Nacho Vidal es por su vida espiritual, pero el actor catalán es también una persona muy mística. Su profesión y personalidad arrolladora ha eclipsado otros aspectos de su intimidad, aunque él no ha tenido nunca problemas a la hora de hablar de cómo tiene una hija transexual (a la que ha apoyado en todo), en la ocasión tuvo que desmentir los rumores de su propia muerte o cuando salió en YouTube para explicar que no tenía SIDA.

Lamentablemente, está de actualidad por un tema mucho más serio y triste que los anteriormente mencionados. Ignacio Jordá, nombre real del artista, ha sido detenido hoy bajo la grave acusación de "homicidio imprudente", al verse envuelto en la muerte de un amigo suyo por ingesta de un peligrosísimo veneno.

Todo sucedió tras la investigación de la Policía Judicial de Jávea sobre el fallecimiento de José Luis Abad hace poco menos de un año. Abad era un reputado fotógrafo de moda, y la causas de la muerte es, según fuentes oficiales, por inhalación de gases tóxicos durante un ritual. Tras once meses buscando culpables, la policía detuvo a tres personas el pasado viernes, entre los que estaba Nacho Vidal.

"Se ha podido demostrar que se trataba de una actividad con fines terapéuticos o medicinales", dice el comunicado de las autoridades, "que en sí misma suponía un serio riesgo para la salud pública, con la que además se enmascaraba un ritual ancestral aparentemente inofensivo".

Nacho estaba familiarizado con este ritual desde hace años, como demuestra un vídeo colgado en YouTube donde explica cómo conoció el "ritual del sapo bufo" y cuáles son sus propiedades. "El sapo llegó a mí a través de uno de mis mejores amigos que estaba enganchado a la base hace muchos años" dice en el clip de 12 minutos de duración. "Llevó a su hermano, adicto desde hacía 30 años a la heroína, pinchándose en vena, no tenía hueco donde pincharse. También tomó esto mágico, parece ser que tiró la metadona a la basura".

Es el pretexto con el que convenció a Abad para someterse a este peligroso tratamiento. El abogado del actor alega que el fotógrafo conocía los riesgos y que aun así quería desengancharse de la droga, por lo que Vidal decidió ayudarle gracias a su experiencia con esta sustancia. Él mismo dejó sus adicciones gracias a ese método.

En el vídeo dice que llamó a un amigo conocedor del rito y le preguntó "qué es esto que habéis tomado porque yo estoy metido en una mierda muy grande de la que no puedo salir. Vivía en un bucle de mierda y me recibió me llevó y me dijo: 'mira, eso te va a salvar'. [...] Me dijeron que abriera los brazos, que mirara al sol...".

Después de "fumar con todas las ganas que podía", tuvo una revelación: "De repente ya había visto a Dios, yo tenía el Santo Grial, yo quería que todo el mundo viera el Santo Grial y me volví muy ansioso con mis amigos: 'Tío tienes que ver'". De ahí a una serie de experiencias místicas para las que "no encuentra palabras, es muy heavy", pero que dejaron de lado su "miedo a la muerte". Y añade: "Recomiendo a todo el mundo que lo pruebe una vez en su vida".

Por desgracia, su compañero de viaje psicotrópico no superó la inhalación de la tóxica sustancia, y Nacho Vidal se enfrenta a una posible condena judicial. Habrá que ver cómo acaba todo, por ahora tienes más detalles en el vídeo.