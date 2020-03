La influencer italiana Chiara Ferragni se ha posicionado como una de las grandes fuerzas en esta crisis debida al coronavirus. Ferragni junto a su marido Fedez están aprovechando su gran poder mediático (entre los dos suman unos treinta millones de seguidores en Instagram) para concienciar sobre la importancia de quedarse en casa.

Pero no sólo eso sino que además de mostrar en redes sociales cómo pasan los días de cuarentena junto a su pequeño Leo han puesto en marcha una campaña para recaudar fondos y poder proveer así del material necesario para los cuidados intensivos al hospital San Raffaele de Milán.

Por este preciso motivo, no se lo piensa dos veces si considera que tiene que hacer entrar en razón a otra persona de la esfera pública como ya hizo con Kendall Jenner. Ahora le ha tocado el turno a Vanessa Hudgens.

La actriz, conocida por su papel de Gabriella en ‘High School Musical’, ha hecho unas declaraciones un tanto polémicas en torno al COVID-19 en un directo de Instagram con sus seguidores.

En esta retransmisión en directo, Hudgens daba su opinión sobre lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos donde ya hay 6.496 casos diagnosticados y 114 muertos:"Lo siento, pero todo esto me suena a chorrada. Vale, sé que es un virus, lo entiendo, pero aunque todo el mundo lo pille, va a haber gente que muera, terrible pero ¿inevitable? ¿no? No sé, quizá no debería estar diciendo esto".

La italiana le ha contestado a través de sus historias de Instagram para hacerle ver cuál es la realidad de la situación e intentar hacerle comprender el porqué de las medidas que se están tomando (recordemos que Italia es el segundo país después de China donde hay más contagios y muertes por coronavirus):“Por favor, Vanessa Hudgens este es un mensaje erróneo para compartir. Este virus ya ha matado a miles de personas y puede matar a millones si a nadie le importa un bledo el auto-aislamiento”.

“Una vez más, no va sobre la mortalidad sino sobre que mucha gente puede enfermar a la vez. Si tienen complicaciones y necesitan ser hospitalizados al mismo tiempo ningún país estaría preparado”, ha continuado explicando.

Además, ha recordado el funcionamiento de la curva de infectados y la importancia de frenarla: si tomamos las medidas necesarias de higiene y aislamiento estaremos dando tiempo para que nos puedan atender a todos bien, haya recursos para todos e incluso que se pueda llegar a desarrollar una vacuna.

Para terminar, Chiara ha querido mostrarle a Vanessa algunos datos sobre la situación de Estados Unidos que ha sacado de ‘The New York Times’: “Sólo en EE.UU. hay alrededor de 45.000 camas en la unidad de cuidados intensivos. En un brote moderado, unos 200.000 estadounidenses necesitarían una. ¿Entiendes que muchas vidas podrían terminar por falta de camas en los hospitales? Y es así para la mayoría de los países”.

Ante el revuelo que se ha creado en torno a lo ocurrido Hudgens ha borrado el directo y ha pedido perdón tanto a través de stories como en su cuenta de Twitter, resaltando que está siguiendo las normas y que se encuentra en casa aislada:

“Hola chicos. Siento mucho haber ofendido a cualquiera que haya visto el vídeo de mi Instagram live ayer. Me doy cuenta de que mis palabras fueron insensibles y para nada apropiadas ante la situación de nuestro país y el mundo. Ha sido una enorme llamada de atención sobre la importancia de mis palabras, ahora más que nunca. Les deseo seguridad a todos, manténganse sanos en este tiempo de locura”.