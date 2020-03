¡Hola azquerozo! Aquí estoy un día más para romper mitos y daros los consejos de belleza que nadie más se atreve a daros. A lo mejor es que no los saben, yo que sé, porque hay personas que pueden pronunciar perfecto la palabra 'counturing' pero no saben que lo mejor es evitar los tonos marrones, por mucho que te digan que sí. Mejor si son grises pero, como todo, sin pasarse, que si no pareces un extra de The Walking Dead.

Esta es una técnica que parece que han inventado las Kardashian después de ponerse ellas super de moda, pero no, bonita. El contouring estaba aquí mucho antes de Instagram, y copiar cosas que hacen las influencers a lo mejor no es buena idea. Bueno, si es a mí sí está bien, eso seguro. De todas formas personaliza tu maquillaje a la forma de tu cara, o corres el peligro de que te confundan con un Oompa Loompa.

Recuerda que en el equilibro está la virtud, así que piensa en compensar los colores que te pongas por zonas. Ya que estamos, recuerda también que compartir es amar: envíale mi vídeo, mi IG y hasta si quieres mi PayPal a tus contactos para que la palabra de Anabel Mua llegue más lejos. Seguro que si yo alcanzara los 15 millones de seguidores, este sería un mundo mejor.