Hola azquerozo; antes de que le deis play al vídeo quiero que sepáis que soy consciente de que los carnavales ya han terminado, no os asustéis por mi cara blanca como la de Fétido Addams. Si os enseño cómo se pintan los coreanos es porque sé que el K-pop está muy de moda.

A lo mejor os llama la atención que muchos chicos de aquel país también se pinten, pero oye, ¿por qué no? Se les conoce como flower boys y si fuera mí, ojalá se popularizara también por España. Ya sabéis, yo con tener cientos de millones de followers y convertirme en la reina de la belleza instagramer me conformo. No pido mucho.

Hoy me he aplicado una base blanca (que allí les gusta mucho eso de tener la piel clarita) y con las pequeñas ojeras de haber madrugado un montón no me ha quedado igual que si fuera una idol coreana. Y a pesar de todo, para mis admiradores sí que lo soy, y me debo a los fans... ¡azquerozo! (Con cariño siempre, guapos).

