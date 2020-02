Hola azquerozo; hoy me toca hablar de disfraces, disfrazados y otras cosas que empiezan por dis- pero ahora mismo no me salen. Los carnavales son esa época del año en la que no os voy a decir nada sobre el maquillaje que escogéis o las pintas que lleváis, porque una es de Cádiz y ha visto de tó con el paso de los años.

No necesitas gran cosa para tener un disfraz divertido y original, es más un tema de originalidad y dejar de lado la vergüenza. Ejemplo gráfico: mira lo que me curré yo el otro día en casa y que subí a Instagram. A ver si puedes averiguar cuál de las dos es la Rosalía original.

No sé dentro de qué categoría me pondría a mí misma dentro de las personas que van disfrazadas, eso casi os lo dejo a vosotros, mis amados seguidores, que sé que me vais a dejar bien. Pinchad pero ya al vídeo y decidme si no es verdad que la gente carnavalera se puede distinguir por las clases que yo propongo.