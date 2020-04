¿Qué tal estáis azquerozo? Espero que os estéis lavando mucho las manos y aplicando mascarillas cuando salgáis a la calle, pero de las de cubrir la cara, no de las otras. Bueno, de las otras también, pero que cada cosa en su momento, vamos.

Yo, que estoy sin salir como vosotros pero en mi mansión, me he puesto al día en tantas series y he descubierto tantas otras que no he parado de sacar ideas tipo: ¿qué tal me quedaría a mí ese look? ¿Sería capaz de llevar unas pestañas como las del Demogorgon de Stranger Things?

La respuesta a esta última pregunta es no, pero os hablo de otras que a mí me gustan mucho y de las que podéis sacar buenas ideas para intentar imitar los looks. Total, ¿tenéis algo mejor que hacer? Por favor, si lo hacéis, etiquetadme en Instagram y os doy mi visión particular de qué tal os ha quedado. Porque sois mis favoritos, ¡azquerozo!