¿Qué pasa azquerozo? ¿Habéis podido vivir esta semana sin noticias de mí en Flooxer Now? La espera ha terminado, tenemos un capítulo más esperado que el final de Juego de Tronos. Y acordándome de los peinados que allí salían, he pensado que a lo mejor querías cambiar tu pelo en 2020, así que recopilo en dos minutillos los que a mí más me gustan. Aviso: ninguno es tan complicado como los de Daenerys.

Bueno, me eso de que me gustan los peinados de los que hablo es relativo. me gustan para otras cabezas, porque yo tengo una forma que si me lo pongo corto puedo parecer Jimmy Neutrón... Y eso que sirva de ejemplo para vosotros: querer no es poder. Déjate aconsejar por un peluquero de confianza o una influencer tan respetada como yo, que no te va a mentir.

Si de hecho me mandas una foto tuya por Instagram, te cotilleo un poco y lo mismo hasta te suelto un azquerozo lleno de cariño. Pero hazlo después del vídeo, anda, que una tiene que vivir de algo. Pincha, comparte y dile a todo el mundo lo estupenda que soy. Y si quieres volverte una persona más bella, no dejes de seguir mis movimientos en redes, eficacia casi asegurada.