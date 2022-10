La brutal pelea entre un escalador y un oso en una montaña de Japón

Compartimos vídeos impactantes protagonizados por leones, elefantes, tiburones, cocodrilos y osos entre otros muchos animales pero ninguno brutal como este que está dando la vuelta al mundo.

Un escalador que llevaba una GoPro pegada a su casco grabó el momento en que fue atacado por un oso mientras descendía por una cresta rocosa.

El aterrador incidente tuvo lugar el 1 de octubre en el monte Futago, cerca de la ciudad de Chichibu, en la prefectura de Saitama, Japón.

Durante el primer minuto del video, podemos ver como el escalador desciende tranquilamente por una ladera de la montaña antes de que aparezca un oso negro venga cargando sobre el con toda su potencia.

El escalador aterrorizado inmediatamente comienza a gritar y lo empuja mientras el oso chasquea sus mandíbulas intentando morderle.

El oso carga contra el escalador, quien lo golpea frenéticamente con los puños cerrados. Luego, el oso regresa, pero esta vez el escalador le da una patada en la cabeza que le obliga a retirarse.

Al final escuchamos el sonido de un cachorro que probablemente fuera la causa por la que esta madre estuviera tan enfadada y decidiera atacar al escalador que había invadido su territorio.

Parece que me atacño para proteger a su cachorro

"En lugar de miedo, cambié a la sensación de que si venía, no tenía más remedio que enfrentarlo", escribe en YouTube.

Este escalador japonés, que no ha desvelado su nombre, asegura que gritó para intimidar al oso además de lanzarle patadas y puñetazos para frenar el ataque.

"Mirando hacia atrás en el video, parece que el oso me atacó para proteger a su cachorro. Invadí territorio de osos, pero como me atacaron, me defendí con autodefensa", escribe.

"Aprendí kárate cuando era niño, pero ahora me gustan las artes marciales mixtas, así que tal vez podría usar puños de martillo en lugar de puñetazos", dice.

"Mis manos estaban arañadas y cortadas por agarrarme desesperadamente a la roca. Mi muñeca derecha quedó ligeramente dañada después tras golpear la roca y el oso", ha asegurado este escalador.

Tras el ataque volvió a subir la montaña para tomar el aire, descansar tras la tensión del enfrentamiento y esperar a que los osos se fueran antes de poder volver a bajar esta vez sin problemas.

