El desgarrador hilo de Twitter con el que una chica se despide de su perra: "Gracias Blanca por los mejores 17 años de mi vida"

No existe nada más doloroso para alguien que ha compartido su vida con una mascota que el momento en que tiene que despedirse de ella para siempre.

Esto es algo que todos los que han tenido un perro, un gato u otro tipo de mascota cercana saben muy bien. Ese fiel animal que ha estado tiempo a tu lado nunca se va a borrar del todo de tu mente y siempre seguirá contigo en tus recuerdos.

Una de esas tristes despedidas se ha vuelto viral después de que la dueña de una adorable perrita llamada Blanca abriera su corazón en Twitter y contara como ha vivido la inevitable muerte de su mascota.

"Tuve a mi perrita por 17 años. Me vio estar en primaria, terminar bachillerato y graduarme de la universidad. Conoció a todos mis novios. Nos vio crecer y envejecer a mí, a mi hermana y a mis padres. Pero también vio como su cuerpo ya no le daba para subir las escaleras que tanto subió y bajó como si nada, vio como ladrar fue perdiendo importancia, como pasear dejaba de tener sentido, y como un cáncer hizo metástasis en sus pulmones, hígado y riñones", relata @paulibooo en un hilo de Twitter ha sido reproducido más de 1.6 millones de veces, acumula 50.000 'me gusta' y numerosas respuestas.

Después explica como tuvieron que despedirse de ella explicando que "sin embargo por amor a nosotros se mantuvo fuerte y nunca dejó de mover la colita. Tuvo valor para entender (porque se que me entendió) que tuve que tomar la decisión de dejarla en un sueño profundo y eterno. Le expliqué que la iba a extrañar y que fue amada por todos y con un beso y un suspiro largo reconocí en su mirada que estaba bien, que confiaba en mí. Quien me conoce de verdad, conoció a mi perrita y lo mucho que ella significa para mí".

"Quien ha perdido una mascota podrá entender la inmensidad de mi dolor", asegura @Paulibooo apelando a todas las personas que han tenido que pasar por lo mismo que ella.

"Gracias Blanca por los mejores 17 años de mi vida", sentencia Paula en un último tuit en el que ha compartido cuatro adorables fotos de su perrita.