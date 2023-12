Estos monos han aprendido a chantajear a los turistas: les roban el móvil, y se los devuelven a cambio de comida

Hace tiempo que la ciencia demostró que el origen de los seres humanos está en los simios, y este grupo de monos de Bali se ha encargado de dejar claro que así es. Debido a que viven muy cerca de las zonas concurridas por los turistas, a través de la observación de su comportamiento han conseguido darse cuenta de qué es lo que suelen hacer las personas, y las fotos con los móviles son unos de los gestos más habituales. Algunos de estos monos han detectado el valor que los humanos dan a estos objetos, y se les ha ocurrido robárselos para luego hacer un trueque por algo que a ellos les resulte valioso: es decir, comida.

Hay zonas del mundo en las que se atrae a los monos con comida para que aparezcan en las fotos de los turistas, pero nadie pensaba que estos animales se volverían tan avariciosos como para convertirse en chantajeadores. Por suerte, estos monos todavía no tienen del todo claro cuál es el valor real de un teléfono móvil, y se conforman con que les den una pieza de fruta o dos para devolver lo que sea que hayan robado.

Lo verdaderamente curioso sería descubrir lo que les pasa a aquellos turistas que no tienen nada de comida consigo; o no, al menos, el tipo de comida del que los monos se suelan sentir atraídos. Al observar una bolsa de patatas, un paquete de galletas o una chocolatina, debido a que no tener ningún olor, puede que no les pareciese un material digno de hacer su trueque. Si no se les da nada que los contente: ¿qué harán con lo que tienen entre sus manos? ¿Empezará una pelea física entre los humanos y sus ancestros? Por si acaso, tal vez sea mejor llevarse algo de fruta si se visita alguna de estas atracciones turísticas con una notable presencia de monos, ¡y es importante acordarse de no perder las pertenencias de vista!