Unos gatos preocupados se apiñan alrededor de su dueña después de que ésta se queda profundamente dormida pensando que había dejado de respirar

Este es el momento en que los gatos preocupados se acurrucan alrededor de su dueña durante horas después de notar que su respiración se vuelve superficial mientras duerme.

Romina Tomaino, de 45 años, sufre de insomnio y duerme poco o nada, a veces durante días.

Cuando Romina se fue a dormir el 21 de diciembre, después de varios días sin dormir, sus seis gatitos notaron su respiración y se recostaron sobre su pecho durante horas.

Romina, de Melbourne, Queensland, Australia, dijo: "Paso días sin dormir y luego me quedo dormido profundamente, que es lo que pasó aquí".

"Es tan malo que si me despierto y hago cosas y luego me vuelvo a dormir no recordaré haberlas hecho", asegura.

Milo fue el primero en darse cuenta y se acercó para asegurarse de que todo estuviera bien. Luego siguieron el resto de sus gatos: Bella, Prince, Baby Tiger y Chloe.

Todos se quedaron cerca de Romina desde las 4 am hasta las 6 am cuando ella se despertó.

Romina sólo se dio cuenta de lo sucedido cuando despertó y encontró a sus gatos a su alrededor.

El video muestra a los gatos reunidos a su alrededor y a Milo acostado sobre su pecho mientras ella duerme, controlando su respiración, dice Romina.

Romina dijo: "Solo me di cuenta cuando me desperté y miré el video. Pensé: 'Vaya, tengo mucha suerte de tener estos gatos increíbles'".

"Cuando desperté todavía estaban allí durmiendo a mi alrededor. Estaba confundida. Es muy raro encontrarlos a todos allí cuando me despierto, así que me levanté, les di de comer y vi el vídeo mientras desayunaba", ha dicho.

"Pensé que habían oído un ruido, pero cuando me di cuenta de lo que era lloré lágrimas de felicidad", sentenció.