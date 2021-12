Un gigantesco cocodrilo de cuatro metros devora un tiburón en Australia

Más información El impactante vídeo en el que dos tiburones blancos devoran a una ballena jorobada

Un cocodrilo hambriento que buscab un bocadillo logró capturar a un tiburón toro bebé en el norte de Queensland, Australia.

El brutal encuentro fue subido a YouTube por Daniel Johnson, quien estaba pescando cerca de la desembocadura del rio Proserpine en la región de Whitsundays.

Las imágenes muestran al cocodrilo de agua salada de cuatro metros nadando a lo largo de la orilla del río hacia un tiburón toro atrapado en un hilo de pescar.

El enorme cocodrilo se abalanza rápidamente sobre el tiburón devorándolo en menos de un minuto.

"A veces se engancha un tiburón y se lo come un cocodrilo. Sólo un día normal de pesca aquí", dice en las imágenes.

Johnson dijo que el reptil de cuatro metros era algo así como una celebridad en la zona, pero que capturar imágenes de cerca suyas era algo poco común.

"Es una celebridad. Este cocodrilo siempre está ahí, pero no es frecuente que te quite un pez cuando estás pescando", le dijo a Nine.

Esta no es la primera vez en que cocodrilos y tiburones interactuan como demuestran estas imágenes que se volvieron virales y que también nos llegaron de Australia.

Las imágenes grabadas por un dron en abril de 2021 muestran al tiburón tigre siguiendo al cocodrilo durante unos dos minutos. Claramente nervioso por tener a la bestia en la cola, el cocodrilo rápidamente trepó a las rocas cercanas para escapar de cualquier conflicto o de una posible muerte.