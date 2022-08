El momento desgarrador en que una perra desconsolada entierra a sus cachoros muertos

Más información Un perro defiende al bebé de su dueño de otro perro agresivo

Este es el momento desgarrador en el que una perra afligida enterró a sus cachorros muertos en Tailandia.

La caniche Maggy, de dos años, fue encontrada por el propietario Hongsa escondido en un hueco debajo de su casa en la provincia de Phayao, en Tailandia, el 31 de julio.

Cuando fue a inspeccionar la madriguera de la perra, se sorprendió al descubrir que sus cinco cachorros recién nacidos habían muerto.

Luego decidió cavar un hoyo en su patio trasero para poner a descansar a las desventuradas criaturas. Mientras apilaba la tierra sobre los pequeños cuerpos, se vio a Maggy acercándose a la tumba y pateando el suelo.

Se podía escuchar a la afligida madre gimotear mientras empujaba el suelo con la nariz en un aparente último adiós a su descendencia.

Hongsa dijo: "Maggy se veía muy triste cuando enterramos a sus cachorros junto a la puerta de la casa".

"Ella dejó de ir debajo de la casa después de lo que pasó. Creemos que los cachorros murieron porque ha estado lloviendo continuamente y el clima era demasiado frío", aseguro Hongsa.

Desconocemos si no se habían dado cuenta de que la perra había parido debajo de la casa para poder haber rescatado a las pequeñas criaturas a tiempo.

Recientemente os mostramos este vídeo de un joven en Canadá que escuchó llantos y se llevó la sorpresa de su vida al mirar debajo de su cabaña.

El protagonista de esta historia es el cazador y guía de pesca Zack Brown, de 28 años, quien encontró bajo su cabaña en Canadá a una manada de crías de lobo. El joven sorprendió a sus seguidores cuando apareció en un video abrazando a lo que parecían ser cachorros de perro, pero lo sorprendente es que ¡eran 6 lobeznos salvajes!.

Los lobos son una especie de mamíferos que se caracterizan por ser carnívoros muy territoriales y andar en manadas de entre 6 a 20 animales. Pero esto no detuvo a Brown, que decidió grabarse conviviendo con los pequeños animales. "¿Miércoles de cachorros de lobo? Llegamos a la casa de campo para encontrar no uno sino seis cachorros de lobo viviendo bajo la casa principal. No hay rastro de la madre lobo. Ahora el reto es llevarlos de vuelta a ella… o hacer un almuerzo para lobo", publicó Brown en su Instagram.

Así que el joven decidió cuidar de los cachorros, asumiendo que la madre no volvería, más sabiendo que había humanos viviendo sobre su guarida.