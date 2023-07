Un perro salva a su dueña de un águila que entra por sorpresa en su casa

Siempre se dice que la vida está llena de sorpresas, pero, aun así, uno nunca espera que esta sorpresa vaya a protagonizarla un águila volando hasta el salón. Esto es lo que le ha ocurrido a Nikki Kundanmal, una joven que había empezado su día con total tranquilidad y que ha terminado llevándose uno de los mayores sustos de su vida después de que un águila se colara en su casa por el balcón. Pero, para suerte de todos, esta es una vivencia que ha quedado grabada, porque resulta tan sorprendente que cualquiera que hubiera escuchado sobre ella habría deseado poder ver un vídeo sobre lo ocurrido.

Este suceso ocurrió mientras la joven estaba practicando con la guitarra, momento en el que el águila aparece en el plano al asomarse por el balcón y, finalmente, decide volar hasta colocarse sobre una mesa. Pero, aun así, hasta el momento en el que su perro no empieza a ladrar para advertirla y que el águila vuela hasta su lado, Nikki no se da cuenta que de lo que está ocurriendo detrás de ella. Y, como era de esperar, el susto que se ha llevado esta tiktoker no ha sido pequeño, ya que se ha levantado de un salto y ha salido corriendo en cuanto la ha visto para poder alejarse de ella.

Por suerte para ella, su perro ha entrado en escena como su gran salvador y no ha dudado en encararse con el águila para asustarla, algo que ha terminado asustando también a la joven por si le pasaba algo a su amigo peludo. Tras todo este revuelo, la joven ha ido rápidamente a coger a su perro y se ha encerrado junto a él en una habitación hasta que, finalmente, el águila ha terminado saliendo de nuevo al balcón y ella ha podido cerrar la puerta y empezar a tranquilizarse.

Sin duda, esta es una situación tan inesperada para todos que muchos han bromeado al preguntar cuándo salíala versión completa de esta película. Pero, si hay algo que ha preocupado también a muchos ha sido el portátil de Nikki, el cual ha terminado empapado después de que tirara su bebida por el susto y que, posiblemente, habrá quedado destrozado. Aun así, afortunadamente toda esta situación se ha quedado únicamente en un susto y se quedará como una gran anécdota para Nikki, ya que, si algo está claro es que este suceso puede convertirse en el protagonista de cualquier conversación.