La reacción de este perro al hablarle en inglés su dueña que te dejará fascinado

Las redes sociales se han convertido en una vía para compartir mediante vídeos situaciones que nunca creerías si no las ves con tus propios ojos. Por ello, esta usuaria de TikTok ha decidido publicar un vídeo sobre la situación inesperada que le sucede a su perro. La mascota tiene cuatro años y fue adoptada varias semanas atrás de un refugio de animales.

Con este vídeo, Kalee McGee ha conseguido demostrar que el amor puede traspasar cualquier barrera idiomática. Explica que el animal que ha adoptado se comporta de maravilla, pero que tiene un principal problema: cuando le da órdenes en inglés no las obedece. El perro había sido educado con una familia hispanohablante y, por tanto, no entendía el inglés.

“Sé que no tienen mucho tiempo, pero no tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso. Adoptamos un perro hace dos, tres semanas, un pequeño chihuahua de cuatro años del refugio, no hay información sobre él, absolutamente adorable, súper genial. Parece que tiene algo de entrenamiento, pero no nos escucha”, explicó McGee.

La estadounidense no entendía qué sucedía y añade que cuando le hablaba en inglés ponía cara de ‘¿de qué estás hablando?’, pero sí reaccionaba cuando su dueña se comunicaba en inglés. Kalee McGee ha tenido que aprender algunas expresiones en español, como “buen chico”,“ven aquí” y “siéntate” para poder dar órdenes al animal.

Para demostrar que lo que cuenta es real, decide grabar un vídeo de su mascota reaccionando a las indicaciones en inglés y en español. Cuando le pide que se siente en inglés no hace caso, pero si dice "siéntate", obedece.

La publicación ha conseguido más de 19 mil comentarios, la mayoría de ellos haciendo alusión a lo graciosa y tierna que es la mascota . Sin duda, esta será una gran oportunidad para McGee de aprender español mientras que le ha dado una segunda oportunidad al perrito.