La terrible relación de esta chica y su gato antipático: un fenómeno en redes

Me atrevo a apostar contigo a que si abrimos tu feed de TikTok nos acabaremos encontrando con un vídeo protagonizado por un gato en menos tiempo del que tardamos en beber un vaso de agua. Todo el mundo adora a los animales, los algoritmos de redes incluidos, así que apuestan por ponerlos en primer plano. Normalmente es porque son monos, aunque también destacan los que son graciosos y los que buscan financiación para pagar los gastos de veterinario y de enfermedades. Aun así, el último gato viral es uno que destaca por ser antipático.

Andrea Méndez es el nombre de la tiktoker que está compartiendo los vídeos con su gato, que asegura que se encuentra en modo avión. En un inicio no estaba maullando, aunque en las siguientes ocasiones sí hacía sonidos, mostrando una clara molestia ante el hecho de estar siendo sujetado contra su voluntad. En el tercer vídeo del tuit que linkamos se ve cómo Milú llega a intentar morder a su dueña, lo que a su vez ha levantado algunas alarmas en redes. Y es que, por muy viral que se haya hecho, hay quien considera que Milú no está recibiendo los cuidados necesarios. Si no le gusta que le levanten, no debería estar siendo levantado, básicamente.

Esto a su vez ha llevado a una discusión sobre el trato de los animales en redes sociales. Y es que, por monos que sean, en algunos casos se utilizan para llamar la atención y conseguir seguidores, sin importar que el animal sea debidamente cuidado. La salud de los gatos, perros o cualquier otra mascota debería importar más que el hecho de que te den un like en TikTok. No podemos asegurar que sea el caso de Milú con Andrea, pero sí que sabemos que es una realidad con la que hay que tener cuidado en momentos virales como este.