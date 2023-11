Un turista intenta hacerse un selfie con un alce y acaba con varias costillas rotas

Un hombre terminó con las costillas rotas después de intentar aprovechar una oportunidad para hacerse unas fotografias con un ciervo.

GianCarlo Triacca, de 42 años, estaba de vacaciones en Grecia cuando fue atacado por detrás por un ciervo enojado.

Su esposa, Erika, de 40 años, logró grabar el momento en que el venado embistió a su marido con sus enormes astas dejándolo con un par de costillas rotas.

La pareja, de Cancún, México, quedó hipnotizada por el animal y quiso aprovechar al máximo el momento tomando fotografías de los venados que los rodeaban.

GianCarlo dijo: "Estaba tomando una foto de un pequeño ciervo que estaba parado frente a mí, cuando de repente un gran ciervo macho me atacó por la espalda.

"Se rompió un par de costillas y me dejó con un dolor enorme durante varios días, pero tuve suerte de que mis lesiones no fueran peores.

"Me sentí muy conmocionado y dolorido después de lo que sucedió. No podía creerlo. No fui al hospital, simplemente me recuperé solo con muchos medicamentos y hielo", ha sentenciado.