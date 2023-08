El vídeo del mapache más dramático: bebe con tanta ansia que necesita sacar la cabeza para respirar

El egoísmo no es un rasgo humano: infinidad de especies animales han sido captadas en cámara teniendo comportamientos extrañamente egoístas, y demostrando que las diferencias de personalidad también existen en especies que no son la nuestra. En este caso, el que se ha hecho viral por esta razón es un mapache al que le dieron un irresistible cuenco de leche con comida; bueno, se lo dieron a él, y a otros dos compañeros a los que no les dejó probar ni gota. Tenía tantas ganas de beber toda la leche posible, que no dudó en hundir la mitad de su cuerpo dentro del cuenco para asegurarse de que el resto no tenían espacio para beber junto a él. Además, cuando uno de los otros mapaches intentó meter el hocico en "su cuenco", no se contuvo en darle empujones para apartarlo y seguir bebiendo a toda prisa.

Muchos han calificado ya a este mapache como uno de los animales más dramáticos que han visto en su vida: su ansia por beber leche era tan grande que no se daba tiempo a sí mismo ni de respirar. Para no ahogarse con su avariciosa forma de beber, decidió sacar la cabeza del cuenco y respirar con la boca abierta, como si se tratase de un nadador olímpico haciendo el largo más veloz de su vida.

Por supuesto, las redes se han encargado, además de convertir este vídeo en un hit viral, de responder con todos los memes posibles para hacer este episodio del mapache avaricioso aún más divertido. Algunos han comparado este momento con sus infancias comiendo cereales a toda prisa para no perderse ni un segundo de sus dibujos animados favoritos, y otros han bromeado con la posibilidad de que se acabase de comer las alitas de pollo más picantes jamás conocidas.