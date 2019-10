Cuando empezamos a salir con alguien ponemos toda la carne en el asador: ilusión, cariño, pensamos en planes diferentes, cuidamos los detalles… Entonces, ¿hay manera de saber si saldrá bien o mal? Bueno, la respuesta más directa es que nunca lo sabrás a ciencia cierta. Sin embargo, sí hay algunas señales que pueden indicarte claramente que lo vuestro no irá bien. Estas son algunas de ellas:

- Tu familia y/o amigos no aguantan a tu pareja. Puede que tengas suerte y que vuestra relación dure y dure, pero si tu círculo más cercano no lo aprueba… Ya sea porque te "acaben convenciendo" o porque lo acabes viendo tú de forma más clara, lo cierto es que posiblemente acabaréis dejándolo.

- No estáis de acuerdo en qué sois y uno cede. Cuando llega ese momento de decidir "qué sois" o "cómo estáis", es un instante crucial pero ¿qué sucede si uno quiere más y otro no? Hay dos opciones: o lo dejáis o uno acaba cediendo por el otro. Si esto es así, es probable que, con el tiempo, este acabe pidiendo más y la relación (o lo que tengáis) se vaya al garete.

- Ha dicho algo que te molesta y no hace nada por cambiar. No podemos adorar todo de la otra persona. Tampoco podemos pretender cambiarla. Pero, a veces, cuando hay confianza sí podemos decir algo que nos molesta ("no me gusta que me llames con ese mote", por ejemplo). Si le has pedido algo así y no ha hecho nada por cambiar… ¡mala señal!

Pareja | Pixabay

- No te anima o se preocupa. Tanto si te sientes triste como si necesitas cumplir un objetivo, tu pareja tiene que estar ahí para animarte, alentarte y apoyarte. Si has dicho que estás triste y te cambia de tema, no se preocupa por lo que sientes. Si has comentado que quieres cumplir un sueño o llegar a un objetivo y no te anima o ayuda a cumplirlo (por ejemplo, necesitas aprobar y te come la cabeza siempre para que dejes de estudiar, en lugar de animarte) estás con la pareja equivocada.

- No expresa ni verbaliza lo que siente. No hablamos de decir piropos constantemente hasta vomitar arco iris de colores, pero tampoco se puede vivir del aire. Si alguien no te dice lo que siente, a veces puede expresarlo de otras maneras (por ejemplo, con besos) o al revés. Pero si no existen ni palabras ni gestos… ¿Cómo vas a alimentar una relación? Aguantarás un tiempo pero no mucho más.