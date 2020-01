La Navidades han sido moviditas para los Bangtan Boys, con conciertos multitudinarios en su Corea natal y un eventazo en Times Square que congregó a más de un millón de personas. Pero lejos de relajarse, una vez terminadas las vacaciones del resto de los mortales ellos ya están preparando su regreso por todo lo alto.

La cuenta oficial de BTS ha publicado un mensaje en Twitter donde ponen un enlace a las tiendas de Google Play o App Store (para Android o iOS respectivamente), desde donde se puede descargar una aplicación que utiliza la banda para comunicarse directamente con los fans.

Si no quieres descargarla o te falta espacio en el móvil no te preocupes, nosotros estamos atentos a cualquier novedad. Lo único que han hecho público desde Big Hit Entertainment por ahora es que 'Map of the Soul 7' estará disponible a partir del 21 de febrero. Y para asegurarse de que ningún miembro del ARMY se queda sin su copia, desde pasado mañana (9 de enero) se pondrán a la venta las reservas del álbum.

Será la continuación de 'Map of the Soul: Persona', el sexto extended play de la banda y que se lanzó el pasado abril, con el exitazo 'Boy with Luv' como single principal. Persona fue a su vez la continuación de 'Love Yourself: Tear' y 'Love Yourself: Answer', dos discos que precedieron a su gira mundial.

La noticia ha sido un terremoto en redes sociales, donde ha sido recibido con un Trending Topic mundial (#7isComing) a la altura de la repercusión de la banda. Si el nuevo disco consigue colocarse en el número uno de la lista Billboard (cosa muy probable), superaría a los Beatles como única banda que lo ha hecho cuatro veces seguidas.

Habrá que esperar para saber si este trabajo se queda con el sobrenombre de '7' o si los chicos todavía tienen alguna sorpresa en la manga. Si hay que apostar, lo haríamos por lo segundo.