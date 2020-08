Addison Rae lanza 'Item Beauty', su propia marca de maquillaje vegano

Addison Rae está expandiendo su imperio. La bailarina se ha convertido en la tiktoker mejor pagada, por encima de Charli D'Amelio, llegando a ganar 5 millones de dólares en tan sólo un año. Una cifra que no nos extrañaría nada que superara, ya que está diversificando su contenido.

La estrella de TikTok está aprovechando su tirón para hacer negocio. Con más de 55 millones de seguidores, Rae ha creado su línea de moda (donde sus fans pueden encontrar pantalones, camisetas y sudaderas con su nombre) y un podcast junto a su madre, 'Mama Knows best' donde charlan de diversos temas como, por ejemplo, su experiencia buscando el amor.

Uno de los motivos por los que Addison justificaba que no podía salir con Bryce Hall (al menos de momento) era que estaba muy centrada en su trabajo y sus nuevos proyectos, que la iban a llevar por un camino muy diferente del de su amigo.

Ahora, Rae acaba de fundar su propia empresa siguiendo la estela de las hermanas de su nueva e inseparable nueva mejor amiga, Kourtney Kardashian. La tiktokera se ha sumergido en el mundo de la cosmética lanzando una línea de maquillaje: 'Item Beauty'.¿Y en qué se diferencia del de otras influencers como, por ejemplo, Kylie Jenner o las hermanas D'Amelio? Se trata de productos veganos, libres de parabenos y en los que no se ha empleado crueldad animal.

De momento, tan solo hay disponibles unos pocos productos que permiten la realización de un maquillaje muy sencillo y natural: unos polvos bronceadores, una máscara de pestañas, un gloss, un lápiz para rellenar las cejas con un cepillito para peinarlas, unos polvos para corregir las imperfecciones y sombras de ojo líquidas (una de ellas no vegana, según indica).

No se libra de polémicas

Un día antes de su estreno, una pequeña empresa de ropa ('Lonely Ghost', muy popular en Instagram) acusó a Rae de haberle copiado uno de sus slogans: 'I love you say it back'. Según unas declaraciones para la revista Seventeen, la idea surgió de forma interna y a raíz de la frase que la directora creativa le repite cada noche a su hijo de 4 años.

"Te quiero, dilo de vuelta" aparece en los espejos de los polvos bronceadores y refleja la filosofía positiva que lleva por bandera la marca.

"No se trata de compararse con los demás, sino de ser dueño de su mirada y amar lo que se ve en el espejo. Creé la belleza ITEM como una saludable dosis de amor propio que todos podríamos usar. Desde que mi madre era maquilladora, siempre me he sentido cómoda con los productos de belleza y lo he visto como una forma divertida de expresarme. ITEM Belleza se trata de abrazar tus imperfecciones, no de enmascarar nada, porque todas juegan una parte en lo que te hace verdaderamente único", ha escrito Addison en la página web de 'Item beauty'.