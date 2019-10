El día que lo petó en Instagram con un vídeo subida al skate alucinó y, desde entonces, enseña día a día su vida sobre el patín. Ahora su objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio en la modalidad de skate “aunque a medio plazo me preparo para los campeonatos de Brasil”. Se llama Andrea Benítez; quédate con su nombre, su cara y su técnica porque va a dar mucha guerra.

- Nombre: Andrea Benítez Rivera

- Fecha de nacimiento: 29 septiembre 1994 (Libra)

- Terreno: Skate

- Seguidores: +42k en Instagram (@andreabntzz)

- ¿Recuerdas la primera vez que cogiste un skate?

Empecé muy pequeña, con unos 9 o 10 años. Siempre jugábamos a tirarnos por las cuestas sentados en el skate, hasta que empecé a probar de pie. Un día un chico me enseñó mi primer truco y me regaló su skate. Desde ahí no he parado de patinar.

- Cuéntanos tus inicios en Instagram, ¿cómo empezaste en esto?

Cuando Instagram empezó a ponerse de moda, me hice uno para ver qué ponían mis amigos. Luego me agobié un poco y me lo borré durante un par de años. Al volver de Polonia, donde viví un año, decidí volver a grabar y subir videos patinando y bueno, ahí sigo.

- ¿Cuando te diste cuenta de que lo que hacías le gustaba a la gente?

Supongo que cuando subí un video de un truco que para mi me parecía una tontería y de repente llegó a un millón de reproducciones en Instagram. Me escribieron de varias cuentas para pedirme permiso y repostearlo. Fue muy heavy porque yo estaba tan tranquila patinando en mi pueblo y miles de personas comentando mi vídeo.

- En tu historia con el skate, ¿hay algún episodio amargo? ¿Cuál?

Tampoco ha habido ningún episodio realmente amargo. Simplemente es el patín, con sus cosas buenas y malas. Supongo que cuando me partí el peroné justo en selectividad fue una movida para mi madre tener que llevarme a todos lados jajaja.

- ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te subes al patín?

Lo primero que pienso es como… Uf, ¡al fin! Incluso cuando sólo han pasado pocas horas.

@andreabntzz | Gerard Rieira

- ¿En qué momento te das cuenta de que esto ha dejado de ser un hobbie para convertirse en algo profesional?

En el momento en el que me mudé a Barcelona para dedicarme 100% al skate y seguidamente a Madrid.

- ¿Has tenido alguna época en la que te has planteado abandonar?

No, la verdad. Sé que el patín siempre va a ser parte de mí pase lo que pase.

- Cuéntanos un objetivo a medio o largo plazo, ¿dónde te gustaría llegar?

A medio plazo, los campeonatos de Brasil… y a largo los juegos olímpicos de Tokio.

- ¿A quién te gustaría ver en esta sección de “Descubriendo a…” ?

¡Gisela Pulido, campeona de kitesurf!