Andrea Garte, denuncia el acoso callejero que sufren las mujeres: "Me pone muy triste que pasen estas cosas"

Pese a que el verano en muchas ocasiones es sinónimo de diversión y disfrute, esta etapa también puede ser algo complicada para algunas mujeres, ya que llegan las inseguridades con la ropa debido a las miradas de las personas. Es muy común que, cuando una lleva ropa de verano, pueda llegar a sentirse incómoda al ir sola por la calle porque, aunque no debería ocurrir, es muy habitual que algunos hombres se sientan con la potestad de hacer algún comentario sobre el cuerpo de las mujeres.

Y, precisamente porque debía estar sintiendo así, Andrea Garte decidió empezar a grabar un vídeo para compartir su inseguridad con su comunidad. Pero, aunque al empezar el vídeo ella expresa su deseo de no cruzarse con nadie que la haga sentir incómoda, justo se cruza con dos chicos que no solo le hacen comentarios desagradables, sino que también le silban cuando empieza a alejarse de ellos. Y, tristemente, este no es un hecho aislado que haya grabado en ese momento, sino que se repite en más de una ocasión a lo largo de ese mismo TikTok, en el cual ha recopilado varias de las situaciones incómodas que ha vivido de camino al festival Tomorrowland.

Pese a que en muchas ocasiones se ha debatido en las redes sociales sobre los comentarios que sufren las mujeres mientras van por la calle, la realidad es que tan solo las que los sufren saben la inseguridad que pueden llegar a generar. Por ello, Andrea Garte ha querido criticar la situación que tienen que vivir muchas mujeres solo por el hecho de llevar ropa de verano. Porque, tal y como señala, esto es algo que no deberían tener "que aguantar" ni ella ni ninguna otra persona, porque la inseguridad que genera es inmensa, ya que una no sabe qué puede llegar a ocurrir tanto si decide responder como si no.

A raíz de esto, miles de personas han querido mostrarle todo su apoyo en los comentarios y unirse a la crítica que ha hecho Andrea Garte a través de esta publicación. Porque, tal y como ha quedado reflejado, todavía queda un largo camino por recorrer hasta que las mujeres puedan caminar tranquilas, y el TikTok de la influencer es un claro ejemplo de la realidad que muchas personas viven a diario.