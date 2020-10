Anitta nos confiesa que le gustaría que Rosalía bajara 'downtown'

Justo un día después de ser nominada a los premios Latin Grammy 2020 por su canción 'Rave de Favela', Anitta nos ha recibido virtualmente desde su casa de Brasil para hablarnos de las cosas que le gustan. En el vídeo, Anitta se somete al test de Flooxer.

Después de unos meses tan señalados por la pandemia, en los que la industria musical se ha visto frenada, Anitta reconoce que este último mes ha estado repleto de buenas noticias. Entre ellas, los éxitos que está recogiendo de su último single, 'Me gusta' junto a Cardi B y Mike Towers.

La brasileña se encontraba en Ibiza pasando unos días de vacaciones cuando sus productores la dejaron con la boca abierta, literal, (su reacción está en las redes sociales) al comunicarle que la rapera se había unido al tema que ya había grabado con Mike Towers en el estudio. El videoclip se rodó en febrero, justo antes de que estallara el coronavirus, por lo que Cardi B se ha sumado de forma 'artificial'.

'Me gusta' es un canto al amor libre. También es un tema desafiante, ya que Anitta aparece en las escaleras que llevan a una iglesia con un vestido de estampado arcoíris. La cantante habla abiertamente sobre su sexualidad. A los 13 años besó a una chica y se lo contó a su madre, igual que había hecho años antes al haber besado a un chico.

Su familia es muy importante para ella, son sus amigos, su círculo de confianza y a quienes les cuenta todo lo que le pasa. Por eso, sus preferencias sexuales no iban a ser menos. No lo ha hecho público hasta que no estrenó su documental, ya que, según afirma, no quería que la prensa lo utilizara para hacer sensacionalismo ni que le afectara a su carrera musical al etiquetarla como artista bisexual.

Anitta no tiene pelos en la lengua y nos ha confesado qué artistas le gustaría que bajaran downton', como dice su éxito junto a J. Balvin, cómo es salir de fiesta con el colombiano, qué juguete sexual prefiere o con quién le gustaría colaborar próximamente. Haz play en el vídeo para descubrirlo.

'Girl From Rio' es el nombre de su quinto álbum donde otra vez cantará canciones en tres idiomas diferentes. Un disco que está producido por Ryan Tedder, entre otros grandes profesionales. Tedder es el encargado de producir también uno de los singles del nuevo disco de BLACKPINK, en el que colabora Cardi B. ¿Se ve Anitta haciendo K-pop?

La cantante reconoce que necesita que se cumplan dos requisitos para poder colaborar con otros artistas, independientemente de su género musical: 1. que la canción le guste y 2. que la persona le transmita buena vibra. Por lo que si se diera esta situación, no le importaría.

Con quien le gustaría colaborar sin pensárselo dos veces es con Rosalía. Anitta la considera muy parecida a ella a la hora de hacer música: cogiendo sus raíces y su música tradicional y reinventándola para que llegue a un nuevo público.

Con el estrés de estos días tan intensos de entrevistas y promoción, su pelo sufre las consecuencias del estrés. Por eso cada día va cambiando de peluca. En esta ocasión lleva unos mechones rosas en la parte del flequillo. Una tendencia capilar que se ha popularizado en TikTok. Precisamente, Anitta estuvo hace unos días charlando por videollamada con Addison Rae.

La tiktokera mejor pagada de la plataforma ha realizado una coreografía con la canción 'Me gusta', a la que la brasileña se ha unido haciendo un dúo. Después de esto decidieron conocerse y tener una conversación. A Anitta le cayó super bien y opina de Rae que es una adelantada a su tiempo, ya que le pareció muy madura para tener tan solo 19 años.