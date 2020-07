Formar parte de la historia de la música no está al alcance de todos los cantantes. En el mundo del pop, donde no paran de surgir aspirantes que buscan su hueco, solo los nombres más grandes logran convertirse en estrellas internacionales. Y de la misma generación que Selena Gómez o Miley Cyrus (y sus mismos orígenes) está por derecho propio Demi Lovato.

Recién cumplidos los 27 años, sus canciones se escuchan por medio mundo y su cara es tan famosa como su música. La experiencia de Lovato alcanza series de televisión, películas y seis discos con inolvidables temazos, además de cerca de 75 millones de seguidores en sus redes sociales. Para nosotros, estos son sus grandes momentos:

1- This Is Me.

Comenzando en series infantiles, la artista destacó por su gran voz y dotes interpretativas. Tras un breve paso por la serie Cambio de Clase, las puertas de la fama se abrieron con el musical Camp Rock y el tema This Is Me, mil veces versionado y mil veces que oiríamos encantados de la vida.

2- Here We Go Again.

Con el tirón de la peli, la cantante sacó sus primeros discos manteniendo el estilo adolescente con el que se hizo famosa. Especialmente exitoso fue el álbum Here We Go Again, y la canción del mismo nombre que seguía aumentando la popularidad de Lovato. Además, empezó a protagonizar su propia serie (Sunny entre estrellas), rodó la segunda parte de Camp Rock y llegó a salir una temporada con Joe Jonas. ¡Mejor no le podía ir!

3- Unbroken.

Parece que todos los ídolos adolescentes tienen un momento crucial para romper su imagen de teen, y el de Demi fue con Unbroken. Con un estilo más serio, sus temas también se volvieron más bailables en discotecas, explorando además géneros como el blues. Lo publicó tras salir de una clínica de desintoxicación y reconocer que tenía un problema con el alcohol y las drogas, pero jamás ocultó sus adicciones. De hecho, quería servir de inspiración a otras personas con las mismas dificultades. Bravo.

4- Échame La Culpa.

A finales de 2017, tras un periodo de descanso de la artista, Demi volvió a lo más alto de la mano de Luis Fonsi. 'Échame La Culpa' es posiblemente su canción más famosa en nuestro país, y se colocó en el número uno de muchas emisoras de radio y un tema imprescindible en cualquier fiesta durante meses.

5- En el club de los 27.

El 20 de agosto Demi cumplía 27 años, y para celebrarlo volvió a rodearse de sus seres queridos y sus mejores amigos. Entre ellos Ariana Grande, con la que grabó varios vídeos de la fiesta y donde se mostró de lo más contenta. ¡Felicidades!