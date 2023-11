Aroyitt critica a Alexby por no devolverle sus cosas: "Llevo 11 meses esperando cosas mías que no me llegan"

Pese a que han pasado ya muchos meses y al principio parecía que la ruptura entre Aroyitt y Alexby había terminado en buenos términos, parece que ambos siguen teniendo algunos problemas por resolver. Porque, tal y como ha revelado Aroyitt, todavía echa en falta algunos objetos de la anterior casa, los cuales ha reclamado en más de una ocasión pero que, pese a que han pasado once meses, sigue sin recibirlos. Esto es algo que no entiende, porque ella ya ha contratado a los de la mudanza para que se encarguen de irlos a buscar, por lo que no le supondría ningún esfuerzo a él.

Además, debido a que la suma total de estos objetos asciende a unos 3.000 euros, siente como si le estuvieran robando. Esto es algo que ha provocado que Alexby reciba bastantes comentarios de odio y que le llamen ladrón, motivo por el que él también ha querido hablar y confesar que no entiende por qué ha decidido hablar sobre este tema en directo después de tantos meses. Aun así, en su caso ha señalado que no quiere hablar sobre ningún tema privado en stream, por lo que no ha dicho mucho más sobre el tema.

De todas formas, parece que el cabreo de Aroyitt sí que ha servido de algo, ya que finalmente ha recibido todas las cosas importantes que le faltaban, por lo que ella ha bromeado al decir que es una casualidad que le hayan llegado ahora. Pero, aunque al principio ha hablado con algo de humor, también se ha puesto bastante seria con esta situación porque, al igual que Alexby, ella también ha recibido bastante odio por haber hablado del tema.

Por ello, ha confesado que ella lo pasó muy mal durante los dos meses en los que tuvo que quedarse en esa casa, ya que lo único que quería era irse de allí, pero fue muy complicado encontrar un sitio al que mudarse en Andorra. Por este motivo, en cuanto lo encontró, se fue de inmediato con las cosas que ya tenía empaquetadas.

Sin duda, las rupturas son siempre un proceso muy complicado, motivo por el que contar con tantos ojos sobre ellos lo hace todavía más complicado. Por ello, habrá que esperar que ambos puedan dejar atrás estos recuerdos dolorosos y que hayan podido resolver ya todos sus problemas.