La cantante y actriz Ashley Tisdale ha confesado que durante la cuarentena se ha centrado en su salud mental. Estar encerrados durante tanto tiempo en casa resulta difícil y no salir a la calle y permanecer entre las mismas cuatro paredes puede hacer aflorar problemas como la ansiedad y la depresión.

Por este motivo la ex estrella de Disney ha querido ser honesta y ha reconocido a sus seguidores que no está entrenando todo lo que debería su cuerpo porque ha decidido poner el foco en su mente: "He estado haciendo mucha meditación y yoga y tratando de no juzgarme a mí misma".

Tisdale ha publicado estas palabras junto a una fotografía frente al espejo en la que se la puede con un crop top, sin sujetador y en lo que parecen las braguitas de un bikini. De esta manera, sus piernas y su abdomen quedan al descubierto. Ashley ha querido enseñar así el aspecto que tiene durante la cuarentena, en la que muchos seguramente hayamos cogido unos kilitos de más debido a la falta de movimiento: "Aunque a veces desearía tener la energía para patear traseros y hacer abdominales, debo decir que aún me siento sexy, me siento hermosa y lo mejor es que creo que me amo más a mí misma".

Muchos de sus seguidores y amigos han comentado la publicación resaltando lo guapa que se encuentra y lo bien que se ve para demostrarle cuánta razón tienen sus palabras.

La ex estrella de Disney, que hace unos días se 'reencontró' con algunos de sus compañeros de 'High School Musical' está pasando el confinamiento intentando distraerse como cualquier hijo de vecino, ya sea maquillándose, grabando Tiktoks o poniéndose sus mejores galas para poner la lavadora.