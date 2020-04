‘Estamos todos juntos en esto’. Este el mensaje de ánimo que han intentado transmitir algunas de las estrellas de Disney en el programa especial que ha emitido la cadena de televisión estadounidense abc.

#DisneyFamilySingAlong ha sido una noche de karaoke en casa rememorando y cantando los grandes éxitos de las películas de Disney donde el momento más esperado era, sin lugar a dudas,’el reencuentro’ del reparto original de ‘High School Musical’.

Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Kaycee Stroh cantaron el himno ‘We are all in this together’ junto a actores del nuevo spin-off que tiene lugar en el East High: 'High School Musical: The Musical: The Series'

Además, Gabriella, Chad, Martha, Sharpay y Ryan Evans estuvieron acompañados de otras estrellas Disney como Raven o Dove Cameron, Sofía Carson y Booboo Stewart, miembros del cast de ‘Los Descendientes’.

TikTok fue el primero que hizo posible esta reunión virtual, ya que Ashley Tisdale removió los sentimientos de sus fans más nostálgicos publicando en su cuenta la famosa coreografía a la que se fueron uniendo algunos de sus compañeros como Vanessa Hudgens, Kaycee Stroh (que interpretaba a Martha) o Bart Johnson, el actor que daba vida al padre de Troy Bolton y entrenador de los Wild Cats.

Por este motivo, no podía faltar la estrella de la plataforma, Charli D'Amelio, la tiktoker con más seguidores (más de 39 millones). Charli apareció acompañada de sus padres y su hermana Dixie.

¿Dónde estaba Zac Efron?

Todo el mundo esperaba (y deseaba) ver a Zac Efron una vez más en el papel que le dió la fama, sin embargo, el actor se ha limitado a presentar al resto de sus compañeros.

Aunque no es ningún secreto, a muchos les sigue sorprendiendo conocer que la voz de Troy Bolton en las canciones de la primera película no es la de Zac Efron sino la del actor Drew Seeley.

Otras actuaciones memorables

#DisneyFamilySingAlong nos ha dejado grandes actuaciones de algunas divas como Christina Aguilera, Ariana Grande, Demi Lovato o Beyoncé desde sus casas.

Christina Aguilera, que participa en la banda sonora de Mulán, ha sorprendido escogiendo una canción de El Rey León.

Ariana Grande se ha metido en el papel de Meg y las musas de ‘Hércules’ para cantar ‘No diré que es amor’ con un divertido montaje.

Beyoncé ha demostrado una vez más el chorro de voz que tiene con ‘When you wish upon a star’.

Demi Lovato se unió a Michael Bublé en una bonita versión de ‘A dream is a wish you heart makes’