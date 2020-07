Los méritos que ha hecho Taylor Swift para ser una de las reinas del pop no son pocos. Ha sido capaz de abrir su corazón a los fans hablando de temas muy personales, se gana el cariño de sus seguidores con detalles altruistas y, lo mejor, es capaz de reírse de sí misma con mucho sentido del humor. Sin embargo, está a punto de tomar un rumbo profesional un poco diferente.

Su última aventura musical se llama Lover, un disco que ya en la preventa alcanzó cifras mareantes y que supondrá la primera vez en la que la artista posee todos los derechos de su obra. Con un tono más serio que de costumbre, Swift vuelve al country que la hizo famosa hablando del cáncer que sufre su madre en el tema 'Soon you'll get better' (Pronto estarás mejor).

La canción que da nombre al álbum también tiene un tono algo más oscuro, y al mismo tiempo nos recuerda que la artista no solo tiene una voz magnética, sino que sabe tocar la guitarra y la batería fenomenal. Es además el primer tema que tiene un videoclip oficial, donde da rienda suelta a los colores y sentimientos que le corren por dentro. Muy bonito todo.

Hay hueco para la sorpresa en este disco, y viene de la mano de dos canciones muy íntimas. La primera, 'It's nice to have a friend', tiene muy pocos instrumentos y pone todo el peso en la voz de Taylor, con un efecto hipnótico con apenas acompañamiento musical. Ojo, puede convertirse en una de tus favoritas.

La segunda apuesta arriesgada se llama 'The archer', porque es una canción donde todo el rato estás esperando el subidón. Tanto por la letra (de esas que empoderan) como por el tono que parece que va a explotar, el tema termina justo cuando parece que la música va a pegar un giro.

Lover llega solo unas horas después de que Taylor Swift anunciara que pretende grabar de nuevo sus cinco primeros álbumes. Será a partir de noviembre de 2020, cuando expira un contrato que tiene con una compañía de discos.

La decisión la ha tomado después de que Big Machine, su antiguo sello discográfico, fuera comprado por el representante de Justin Bieber o Ariana Grande. Como no tendrá los derechos de esa música, la cantante regrabará los discos Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012) y 1989 (2014), asegurándose ser la dueña y señora de su obra. ¡Dí que sí!