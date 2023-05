AuronPlay supera su miedo al dentista, o casi: "He salido de allí traumatizado"

El miedo a los dentistas es algo muy común en la sociedad y, a raíz de esto, muchas veces las personas evitan ir a la clínica si no es totalmente necesario. Esto es algo sobre lo que padece AuronPlay, algo que él mismo ha compartido en más de una ocasión pero que no ha sido un impedimento para que el dentista que le ha atendido, quien ha logrado convencerle de que confíe en él y en su trabajo.

Esto ha ocurrido cuando AuronPlay ha ido a acompañar a Biyín a hacerse una limpieza, momento en el que una trabajadora llamó al dentista después de que el streamer le dijera que él tenía que ir pronto para arreglarse los dientes. Pero, lo que no esperaba Auron cuando se ha presentado esta situación es que de repente se convirtiera en una visita más suya que de Biyín, ya que el doctor decidió hacerle una radiografía e incluso un TAC después de verle la boca, pese a no tener cita.

Ante esta situación, AuronPlay ha declarado que él no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando, pero aun así continuó hablando con el dentista, a quien le confesó que no se ha arreglado la boca porque les tiene miedo tanto a él como a sus compañeros de profesión. Aun así, parece ser que el hombre ha conseguido convencerle para que confíe en él y concierte una cita, algo que ha logrado gracias a que le ha prometido que no va a "sentir dolor".

Este logro ha sorprendido tanto a AuronPlay como a su comunidad, quienes son conscientes del miedo que le tiene a ir al dentista. Pero, sin duda, lo que parecía que iba a ser una mañana tranquila para él se ha convertido en toda una aventura en el dentista. Además, aunque a la larga esto terminará siendo algo bueno para él, ha confesado que ha salido "traumatizado" de allí porque el dentista le ha enseñado "bocas destrozadas" que ha arreglado con el objetivo de ganarse su confianza. Pero, aun así, de alguna manera ha logrado convencer a AuronPlay de dar un paso que él mismo era incapaz de dar por su cuenta, algo que tiene mucho mérito por parte del dentista.