AuronPlay confiesa su deseo de ser padre y Sara Ismael responde con un guiño en redes

AuronPlay no solo ha dado de qué hablar en su último directo junto a Ibai Llanos por sus comentarios sobre La Velada del Año, sino también por una confesión mucho más personal. En medio de la conversación, el streamer catalán dejó claro que formar una familia es algo que tiene en mente: "No me gustaría morirme sin ser padre. Algún día llegará. Aún tengo margen".

Las palabras de Auron no tardaron en volverse virales, y sus seguidores reaccionaron con entusiasmo ante la idea de verlo en una nueva faceta. Sin embargo, el momento que realmente encendió las redes llegó poco después, cuando su pareja, Sara Ismael, jugadora de la Kings League, dejó un mensaje en X que no pasó desapercibido: "Por supuesto que lo haré yo, no os preocupéis".

Este comentario, aunque breve, desató una avalancha de reacciones. Algunos lo interpretaron como una confirmación de que la pareja ya está pensando en dar el paso, mientras que otros lo vieron como una broma en sintonía con el humor de ambos. Lo cierto es que el tuit de Sara no hizo más que avivar la conversación entre los seguidores de Auron, quienes llenaron las redes de memes y mensajes de emoción ante la posibilidad de que el streamer se convierta en padre en el futuro.

Aunque Auron no dio más detalles ni plazos concretos, su revelación ha generado un gran impacto en su comunidad. Hasta ahora, el creador de contenido ha mantenido su vida privada relativamente alejada del foco mediático, pero este nuevo capítulo en su historia ha dejado claro que, más allá de los directos y el entretenimiento, también tiene sueños personales por cumplir.