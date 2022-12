Auronplay habla de un posible futuro en YouTube

¿Te imaginas que un actor tuviera que dar explicaciones a sus fans cada vez que cambia de plataforma para hacer una película o desarrollar una carrera? Eso es más o menos lo que está pasando con los streamers más grandes del mundo, Auronplay incluido.

Reduciendo las opciones a YouTube o Twitch (Facebook Gaming está fuerísima pese a invertir montañas de dinero), el dilema de cuál es el mejor sitio para terminar una carrera lo ha cerrado Ibai con lo que suponemos una generosa oferta de la compañía violeta. "Les dije mis condiciones y las aceptaron", dijo hace unas semanas, y aunque no ha hecho pública su decisión todavía, fuentes muy cercanas al acuerdo afirman que no habrá sorpresas.

No puede decir lo mismo Auronplay, cuyo contrato "acaba en abril" y no cierra ninguna puerta. Sigue siendo un titán en YouTube, donde supera los 45 millones de seguidores, pero él mismo confirmó hace tiempo que le había perdido el gusto a editar vídeos allí. Con todo, no le oímos descartar opciones.

"Si me cambio os lo diré con total normalidad: 'el 2 de abril estaré en este otro sitio'. Ese será mi anuncio épico", dijo en un directo reciente. Parece difícil que cambie la comodidad actual de Twitch, donde está considerado el streamer con más proyección del mundo, aunque su sencillez en explicar que no le importaría cambiar hace del cambio de equipo una posibilidad realista.

Contemporáneos suyos como Willyrex y Vegetta todavía gozan de un éxito impresionantes (especialmente Vegetta) con directos en la web del botón rojo, rivalizando y hasta superando emisiones muy potentes en Twitch. Una rutina de directos en YouTube arrastraría a millones de personas a la lucha que tiene YouTube por llevarse el gato al agua en el sector stream, y quién sabe cuál sería el mareante ofrecimiento de la compañía por contar con sus servicios. Barato no va a ser, pero huele a buen negocio para todas las partes.