Ibai se queda en Twitch

Ibai va a seguir en Twitch. Así de rotundo lo dieron por hecho personas familiarizadas con el acuerdo, hasta el punto de se sorprendan de las informaciones que periódicos tradicionales publicaron situándole en YouTube. El propio streamer limitó el dilema a las plataformas de Google y Amazon, pero según estas fuentes no va a haber sorpresa en el inminente anuncio.

"Solo barajaba Twitch y YouTube, el resto ni de coña, lo siento mucho", ha dicho el vasco en las pocas ocasiones que se ha referido al asunto, pero en los pasillos de Gamergy hemos oído que las dudas le duraron lo justo. La compañía morada, en palabras de Ibai, "es la mejor para streamear obviamente por la comunidad y por el chat", pese a que "hay otras cosas que no me gustan".

Algunos streamers y miembros de clubes que se pasaron por la feria también parecían tener claro que la mejor opción para el vasco era "quedarse donde está". Siempre en privado, que no se puede traicionar la confianza del más grande así como así. "Para ser competitivo, tiene que quedarse en Twitch", llegó a decir Xokas en un directo.

"Nunca me voy a mover por dinero" es una de las frases que Ibai más ha repetido desde que su carrera ha despegado meteóricamente, y sabiendo que sus colaboraciones más humildes superan con holgura los centenares de miles de euros, está claro que la pasta es un añadido a su convicción por estar en el sitio que mejor se le ajuste.

El hecho de que no vaya a hacer "nada especial para la ocasión", sumado a la frase "me han hecho una oferta, he aceptado y ellos también mis condiciones" y a las últimas informaciones que nos llegan, hacen muy probable, si no seguro, que Ibai repita con Twitch.

Con todo "firmado y sellado", como aseguró el vasco, parece imposible un cambio de última hora en el acuerdo, que podría significar que el streamer bilbaíno termine su carrera de streamer vestido de morado. Casualidad o no, el mismo color del KOI de sus amores.