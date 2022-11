Ibai sobre su futuro entre YouTube y Twitch: "Ya he aceptado una oferta"

Ibai ayer pareció sacar de dudas a sus seguidores: "Sí amigos, efectivamente me he ido a YouTube". Lo que sería un bombazo no lo es tanto porque el momento tiktokeable (seguro que ya circula en algún vídeo malintencionado) forma parte de su habitual sarcasmo, y lo hace en un contexto de críticas a quienes dan por hecha su salida de Twitch.

"Menudo clickbait me han metido", dice repasando la cobertura de la prensa generalista (de Flooxer Now no creo que tenga queja). En complicadas interpretaciones de su discurso, hay quien ve una clara ruptura con la plataforma que hasta ahora le ha acogido con los brazos abiertos. "Yo no he dicho eso en ningún momento", dice con firmeza.

A pesar de todo, Ibai sí tiene claro dónde va a pasar los próximos años. Pero tiene motivos para ello: "Está todo absolutamente cerrado, pero ya sabéis que tiene que estar hasta la última parte por lo que pueda pasar". Lo dice "por lo que pasó en abril", cuando no pudo anunciar el fichaje de alguien muy grande muy grande muy grande cuyo nombre empieza por A. Los acuerdos no llegaron a buen puerto por cuestiones legales, y hasta ahí puedo leer.

Por mucho que se calle sobre cuál va a ser su elección, todavía le queda por decidir si hará algo especial: "En cinco minutos os lo cuento, tampoco quiero estar como un gilipollas perdiendo el tiempo, y creo que me entenderéis". Porque misterio queda poco: "Me han hecho una oferta, he aceptado y ellos también mis condiciones".

Si ayer este redactor pensaba que Ibai se iría de cabeza a YouTube, hoy no lo tiene tan claro. Si fuera a dejar Twitch sería un acontecimiento planetario, porque allí es una eminencia: cuarto canal del mundo por número de seguidores, y el rey indiscutible en promedio de espectadores, por delante de Auron. En YouTube, empezaría desde la posición 322 global.

"Nunca me voy a mover por dinero", explicaba hace meses, y un talonario abultado ha sido la decisión mayoritaria entre los creadores que dieron el salto de vestir el morado al rojo. El vasco ha rechazado ofertas millonarias por presentar en televisión, ser la imagen de bancos o promocionar criptomonedas. Apuesta de hoy: Ibai seguirá en Twitch. Pregúntame mañana que lo mismo cambio de opinión.