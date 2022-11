Ibai elige entre Twitch y YouTube: "Creo que he tomado la decisión correcta"

Ibai lleva años dándole vueltas a dónde quiere terminar su carrera como streamer, y ha hablado en directo con bastante asiduidad sobre ello. "Solo barajaba Twitch y YouTube, el resto ni de coña, lo siento mucho", dijo anoche en una estela que nos recuerda a la mala opinión con la que acabó Lolito su contrato con Facebook Gaming.

Es en YouTube donde Ibai tiene algunos récords de vídeos compartidos, como aquel en el que animaba a los que iban a pasar por Selectividad, y con Twitch ha tenido serios encontronazos que, curiosamente, acabaron en "vacaciones" youtuber. Concretamente, en el restaurante de Jordi Cruz.

La compañía morada es "la mejor para estrimear obviamente por la comunidad y por el chat, aunque hay muchas otras cosas que no me gustan", pero la plataforma del botón rojo lo ve como alternativa porque allí tiene "casi 10 millones de personas", "es una plataforma más conocida" y "para eventos grandes... ¿alguien duda de que es más grande?".

"Me da la sensación de que YouTube me puede meter una promo para una Velada que puede ser algo espectacular" asegura, al mismo tiempo que pide a sus seguidores que no piensen "ni en los records, ni en los viewers, solo en lo que es la plataforma en sí". Por supuesto, no falta el money: "También hay que pensar en la pasta que paga cada uno".

"En base a eso he tomado una decisión", explica, y dice sentirse "mucho más tranquilo" porque se le acababa el partner. Sin decir cuál es esa decisión, está casi convencido de que "es la correcta", y no tiene pensado "hacer nada especial para la ocasión".

Algo nos dice que eso es un indicativo de que se queda donde está, porque los creadores más grandes del mundo que han cambiado de plataforma (Ninja, Rubius) se han currado anuncios más o menos originales para decirle al mundo dónde pueden encontrarles. Sin embargo, no hay que descartar a YouTube, que puede haber sacado talonario para compensar su menor exposición actual, y revitalizar su lucha por la cuota de espectadores.