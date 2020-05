Bad Bunny tiene muchas ganas de perrear. Tanto que se ha montado su propia fiesta en casa. Al cantante de Puerto Rico ha desafiado el aburrimiento de la cuarentena una vez más, como ya hizo creando su propia versión de Toy Story, y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores.

En esta ocasión, el responsable de uno de los temazos que nos mantiene con la mente en la discoteca durante el confinamiento (si no has bailado todavía 'Safaera' o subido a tu cuenta de Instagram una historia diciendo 'Mami que tú quieres, aquí llegó tu tiburón, ¿de qué planeta eres?), les ha regalado una sesión de perreo del bueno. Benito se ha sentado delante de sus fans a través de un directo de Instagram y les ha pinchado algunos de sus grandes éxitos.

Tras la aparición de la COVID-19 y la previsión de que tendríamos que convivir con ella durante bastante tiempo, dejando de hacer nuestra vida con normalidad, muchos vieron en la canción 'Si Veo a Tu Mamá' una premonición debido a esta parte de la letra: "Maldito año nuevo, y lo que me trajo".

Uno de los momentos más compartidos del directo ha sido cuando el 'conejo malo' se ha puesto una tiara de fin de año y ha pedido a gritos que llegue el 2021: "2021 te esperamos, 2021 ven pronto", ha gritado con una cuchara a modo de micrófono.

Además, Bad Bunny ha aprovechado para enseñar a sus seguidores algunos temas inéditos que no tiene previsto que salgan a la luz. Un ejemplo ha sido una colaboración que el cantante ha dicho que estaba destinada para una persona en concreto con la que se niega volver a trabajar: "A mí me gusta hacer las colaboraciones sorpresa y cuando se llegó a un acuerdo con esa persona subió un post diciendo 'un tema con fulano de tal' y revolcó el avispero pá luego no hacer ná. Así fue. A mí me daba tristeza. Yo respeto su música, me sé sus himnos y los canto pero nunca fui fanático. Este tema lo podría haber sacado con 15 personas, artistas de más hay, pero no porque cuando yo lo hice la vibra, todo lo que surgía... tenía que ser con esa persona. Esa persona dijo que sí, luego que no, pues no se dio, el tema se murió. No iba a rellenar un tema ni un vacío que solo podía rellenar esa persona".

Ante estas declaraciones, los seguidores rápidamente han apuntado a que podría tratarse de Don Omar, ya que el cantante de 'Dale Don Dale' anunció una colaboración que nunca después se dio. Paula Gonu o Ibai Llanos han sido algunas de las personalidades de Internet que han lamentado que este temazo no haya llegado a producirse nunca.

Si te perdiste el concierto del responsable de 'Yo Hago Lo Que Me Da La Gana', puedes escuchar aquí las canciones que el cantante tiene reservadas. Algunas de ellas, descartadas por no parecerles suficientemente buenas aunque "cuando uno está bebiendo todos los temas son bellacos", como dice el propio Bad Bunny.