A poca gente le ha dado tiempo a hacer tantas cosas como a Billie Eilish en solo 18 años. Llegando a la edad adulta como diva absoluta de su generación, la artista ha estado bastante ocupada durante el confinamiento, convirtiéndose en un ejemplo de cómo hay que aprovechar cada minuto en la vida.

Hace unos días sorprendía con su hermano Finneas en la retransmisión de 'One World: Together at Home', un concierto solidario (y ya van...) donde la californiana cantaba el clásico 'Sunny' mientras su hermano tocaba el piano.

Muy apegada a su familia, la nueva aventura en la que se ha embarcado incluye a su padre, Patrick O'Conell, como DJs intergeneracionales en una radio online. Y tú dirás: ¿por qué no tienen el mismo apellido padre e hija? Bueno, es que el nombre completo de la cantante es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Sí, tiene un Pirate como tercer nombre, y sí, era demasiado largo para las portadas de cualquier disco.

"Mi padre y yo nos entendemos muy bien musicalmente", dijo Billie a Zane Lowe, uno de los DJ de Apple Music, cuando anunció el nuevo show. "He heredado de él muchas de mis canciones favoritas y le he enseñado canciones que él ahora mismo adora".

El episodio de esta semana, que se emitirá noche, será el primero de los seis previstos. "Papá nunca ha hecho algo como esto", explicaba la cantante en la misma entrevista. "Está super ilusionado, y fue muy divertido. Creo que irá siendo mejor según pasen los capítulos porque el primero era nuestro estreno y supongo que cada vez será mejor. Quizá hablamos un poco de más en este".

Con solo media docena de podcasts confirmados, hay un plan previsto para las retransmisiones (o algo parecido): "Con ese título es obvio que seremos mi padre y yo, pero en un programa meteré a mi madre recomendándonos canciones, y otro con Finneas haciendo lo mismo". Para dejar las cosas todavía más claras dice la siguiente frase: "No es que cambiara a mi hermano por mi padre. A ver, en realidad un poco sí, pero no". Claro como el agua, ¿verdad?

Apple ha salido al rescate de la artista para explicar que el programa revisará música de muchas "décadas y géneros, desde temas conocidos a otros raros y oscuros", y de paso recuerda que no es el primer show que presenta Billie. En 2018, con 16 años, hacía sus pinitos con 'Groupies Have Feelings Too', que todavía está disponible en la plataforma y que incluye canciones de 'La La Land', los Beatles o Amy Winehouse.