Billie Eilish no para de petarlo. Este miércoles estrena nueva canción, ‘Everything I wanted’, y según el adelanto que hemos podido escuchar en sus redes sociales, tiene pinta de que el beat va a ser igual de pegadizo que el resto de sus temas.

Con tan sólo 17 años ha conseguido poner a todo el mundo a sus pies y las cifras lo corroboran: Un único disco en el mercado, dos canciones con disco de platino, siete con el disco de oro y dos giras mundiales.

Entre concierto y concierto, y como toda superestrella, muchos son los fans que intentan acercarse a ella para conocerla y regalarle cosas como muestra de su afecto, sin embargo, esto es algo que no está al alcance de todo el mundo.

¿Alguna vez te has preguntado adonde van a parar todos los regalos que les hacen a los cantantes, actores o influencers? Puede que tú le hayas puesto todo tu amor e ilusión pero la realidad es que hay muchas cosas que terminan perdiéndose y llegando a parar a los lugares más insospechados...para que los encuentren otros fans.

Es el caso de este usuario de Twitter que entró en una tienda de segunda mano de Los Ángeles y descubrió que la chaqueta que se había llevado a casa llevaba un mensaje oculto. Se trataba de una nota que decía: “Mantente abrigada, Billie”.

La nota incluía, además, la cuenta de Instagram de su propietario, por lo que @arrrrrleth le stalkeó y descubrió que la Billie a la que se dirigía era nada más y nada menos que ¡la mismísima Billie Eilish! @arrrrrleth tiene su propia teoría sobre lo que pudo pasar: "supongo que se quedó con la chaqueta, volvió a casa, se la quitó y la donó. Fin".

I found the guys Instagram and there’s a pic of him giving the jacket to Billie. He gave.. this jacket... TO BILLIE EILISH

So I’m guessing she kept the jacket came back home, and got rid of it and donated it. The end