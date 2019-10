El Mad Cool ha sido el primero de los grandes festivales españoles en anunciar parte de su cartel y lo ha hecho a lo grande. Taylor Swift, una de las artistas más exitosas de los últimos tiempos actuará el próximo julio en Madrid como gran nombre del festival. La cantante americana estará acompañada de otro de los grandes nombres del momento, Billie Eilish. Esta tanda de confirmaciones la completan los veteranos Pixies, Alt-J, Twenty One Pilots y Tove Lo.

La superestrella Taylor Swift ofrecerá su primer concierto en España tras una ausencia de nueve años. La cantante, compositora y productora es una de las artistas más influyentes y exitosas de nuestra era. Con millones de discos vendidos, cientos de premios y una lista interminable de hits, Taylor Swift es un auténtico torbellino y Mad Cool 2020 será la oportunidad de disfrutar en exclusiva de su espectacular puesta en escena.

La segunda gran confirmación de Mad Cool 2020 es el fenómeno de la generación z Billie Eilish. Con tan solo 17 años, esta joven ha batido todos los récords. La cantante y compositora americana ha logrado conectar con toda una generación gracias a su estilo, tan inclasificable como enigmático. La estrella del momento ofrecerá en este Festival su único concierto en nuestro país durante 2020.

Por su parte, Twenty One Pilots sorprendieron al mundo con la publicación de "Blurryface" (2015), un álbum que vendió 7 millones de copias y que le valió al dúo su primer premio Grammy. Tres años después, Tyler Joseph y Josh Dun regresarían con "Trench"(2018), consolidándose como una de las bandas más grandes del momento.

El Mad Cool tendrá también espacio para los clásicos con los míticos Pixies formando parte de la fiesta.La banda de Black Francis, Joey Santiago y David Lovering (con la reciente incorporación de Paz Lenchantin) son uno de los grupos más influyentes de la historia del rock y la música popular. Sus discos en los ochenta y principios de los noventa en los que mezclaban grunge y rock alternativo han marcado a varias generaciones de grupos que vinieron después.

Y Mad Cool Festival también será la cita del año con el público español para Alt-J. El trío británico formado por Joe Newman, Gus Unger-Hamilton y Thom Green volverá a hacer vibrar al público madrileño como lo hizo, precisamente, hace tres años, de la mano de Mad Cool. Con tres álbumes en su haber -"An Awesome Wave" (2012), "This is all yours" (2014) y "Relaxer" (2017)-, el grupo se ha ganado el respeto de la crítica y el cariño del gran público con su peculiar propuesta.

Y para completar la tanda, la cantante y compositora sueca Tove Lo, una artista con un sonido único de ritmos electrónicos, melodías pegadizas y letras confesionales. Definida como la “exportación de pop sueco más oscura”, Tove Lo no tiene pelos en la lengua a la hora de exponer sus opiniones políticas y feministas. También sobre el escenario de Mad Cool Festival en recinto de Valdebebas.

Estas son algunas de las novedades que presentaran este año:

2020 arranca como cada año, con la voluntad de ser aun mejor que el anterior. La edición de 2019 se saldó con un gran éxito y el orgullo de haber alcanzado las expectativas, pero Mad Cool sigue trabajando porque quiere hacer la experiencia más cómoda y agradable. Ese es su compromiso con la música y el público: que Mad Cool 2020 sea aun de mayor calidad, más emocionante, más atractivo, más espectacular, más memorable, más cómodo, más seguro, más sostenible... Un Festival único y global; lo que no te puedes perder; donde tienes que estar: una experiencia incomparable.

Cuatro días de festival

Mad Cool Festival suma un día más de cartel. Cuatro días de festival, desde el miércoles 8 al sábado 11 de Julio

Siete escenarios

Mad Cool Festival aumenta de seis a siete el número de escenarios que se distribuirán por el recinto con el ánimo de dar cabida y espacio a todas las sensibilidades musicales.

Aforo 60.000 personas

Mad Cool reduce su aforo a 60.000 personas diarias con el objetivo de hacer más ágil y cómoda la experiencia de los conciertos.

Ampliación del área de restauración y relax

Mad Cool Festival dotará de un mayor espacio dedicado el esparcimiento, el ocio y la gastronomía con el afán de gratificar el descanso entre concierto y concierto y proporcionando una mayor y más variada oferta gastro.