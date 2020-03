El coronavirus ha paralizado medio mundo. Sin duda, una noticia terrible que inevitablemente ha terminado afectando al ARMY, ya que BTS ha tenido que cancelar sus giras por Asia y Estados Unidos (mientras que en España cruzamos los dedos para que podamos frenar esta pandemia antes del 17 de julio, primera fecha de su concierto en Barcelona).

A pesar de este contratiempo, los chicos del Bangtan quieren que su legión de fans los continúen sintiendo muy cerca. Un sentimiento que el ARMY siente de forma recíproca. Con el lanzamiento de 'Map of the soul: 7', BTS celebra siete años de carrera. Por lo que sus fans no han visto mejor oportunidad para recordar sus inicios en la música.

Para ello han ideado una broma de lo más ingeniosa: utilizar su capacidad de hacer tendencia cualquier cosa sobre los chicos para crear la falsa ilusión de que BigHit, compañía discográfica de sus idols, estaba a punto de dar a conocer un nuevo grupo de K-pop. Las redes sociales se han llenado entonces de fotos del presunto grupo y hasta de vídeos de un supuesto adelanto del single con el hashtag #NoMoreDreamsIsComing.

No se trata de otra cosa que de imágenes del álbum con el que BTS debutó en el año 2013, '2 cool 4 skool'. Una pequeña broma por adelantado para el día uno de abril, conocido como ‘April fools’, nuestro Día de los Inocentes.

BTS está más activo que nunca en sus redes sociales (aunque suponemos que también se debe al aburrimiento por la cuarentena). Gracias a esto hemos podido saber cómo están pasando este periodo de aislamiento, ya que están compartiendo todo tipo de momentos. Algunos de ellos divertidos, otros de lo más cotidianos y algunos tiernos. Un ejemplo es que hemos podido ver cómo ha crecido el adorable Tannie, el perrito de V (Taehyung).

Además, los chicos han participado en el programa especial de ‘The Late Late Show’ de James Corden, donde varios artistas se han sumado al cartel del 'HomeFest'. El bangtan ha demostrado que a pesar del parón se encuentran en plena forma con la interpretación de ‘Boys With Luv’, el tema que tienen con Halsey.