La buena fama de la que gozan los chicos de BTS parece estar más que justificada. No es solo por su indiscutible talento sobre los escenarios, sino por ver cómo apoyan a sus amigos en público. Hablamos de cómo V se ha vuelto tendencia en las últimas horas por su alegría al conocer que su compatriota y colega Choi Wooshik ha ganado un premio importantísimo por su actuación en 'Parásitos'.

La cinta, nominada a los Oscar en las categorías de 'Mejor Película' y 'Mejor Película Extranjera', es uno de los largometrajes revelación de 2019, y lleva una larga lista de galardones conseguidos por su originalidad e impresionante historia. El último en sumarse al palmarés es el de 'Mejor Reparto', que otorgó el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) a la revolucionaria historia coreana.

Hay que aclarar que la amistad del cantante de BTS con el prota de 'Parásitos' no es nada nuevo. Ambos forman parte de la 'Wooga Squad', un grupo de celebridades coreanas que incluye a los cantantes PeakBoy y Park Hyungsik. Es habitual que se apoyen en redes cuando uno de ellos saca disco, o incluso comparten fotos pasando tiempo juntos.

Por eso no es ninguna sorpresa ver cómo Kim Tae-hyung (nombre real de V) felicitaba a Choi desde Twitter, donde subió un par de vídeos que no pueden ser más buenrollistas. En el primero, el texto simplemente dice "Felicidades por tu premio SAG", y se ve cómo los dos colegas pasean por una acera de Los Ángeles. En el segundo, ambos están sentados en un parque mientras comen unas hamburguesas, con el subtítulo de "No puedo creer que este sea el mismo que pasó por la ceremonia de los SAG".

Con un simple vistazo a los comentarios te haces una idea de la ilusión que ha generado este simple paseo entre los seguidores de la banda. Además, 100.000 likes y diez millones de visualizaciones nos hacen pensar que un vídeo tan sencillo está cargado de poder para los locos por el K-pop. No hace falta ser un genio para saber que a los dos les queda un gran futuro por delante.