RoRo desmiente rotundamente los rumores de infidelidad tras entrenar con Jake Paul: "Se os está yendo la cabeza"

RoRo, una de las grandes protagonistas del último año en redes sociales, se ha visto envuelta en una nueva polémica. Todo comenzó tras compartir que había coincidido con Jake Paul durante un entrenamiento en Puerto Rico. La creadora de contenido explicó que, tras ese primer encuentro, un grupo de personas —entre las que ella se encontraba— fue invitado a continuar con la rutina de ejercicios en casa del boxeador estadounidense. Desde entonces, las acusaciones de supuesta infidelidad a su pareja, Pablo, no han parado de crecer.

Ante la avalancha de comentarios, RoRo decidió pronunciarse con contundencia en sus redes: "¿Me he ido a casa de Jake Paul con él a solas? No. ¿He pasado la noche en su casa con él? Obviamente que no. ¿Quién ha sido el subnormal que se ha inventado este rumor?". En su publicación, también desmintió haber ocultado nada y recordó que la prometida de Jake Paul estuvo presente durante el entrenamiento nocturno: "Es un amor de chica".

Los rumores comenzaron tras la difusión de un vídeo en el que RoRo relataba cómo fue el entrenamiento con Paul, al que definió como "duro pero muy enriquecedor". Sin embargo, muchos seguidores optaron por ignorar el contexto deportivo y centrarse en teorías sin fundamento.

"Se os está yendo la cabeza de una manera… dejad de inventaros cosas y de montaros vuestras películas para sacar dos minutos de atención en redes, por favor, os lo pido", declaró. Además, quiso dejar claro que su relación no está en duda: "La infidelidad va en contra de todos mis valores como persona. Dejad de proyectar vuestras inseguridades sobre mí".

Actualmente, RoRo se prepara para su combate contra Abby en La Velada del Año 5, donde busca centrarse exclusivamente en el deporte y dejar atrás la polémica.