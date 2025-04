Roro impresiona en su primer sparring y esta la reacción de Abby

"Pum pam pum pam" golpe a golpe toca ir viendo cómo los influencers de la próxima Velada del Año van entrenando para llegar en forma al evento. Ahora ha sido el turno de Roro, quien ha tenido una primera sesión junto a Peldanyos. Un poco en clave de humor podemos ver a ambos en el ring mientras él intenta poner distancia estirando el brazo e impidiendo que ella llegue a golpear. Algo que tiene sentido considerando la diferencia de estatura entre Abby y Roro, lo cual es algo que esta segunda deberá contrarrestar si quiere tener una oportunidad real contra su rival.

Una de las más interesadas en ver esa sesión ha sido, por supuesto, Abby. Lo que más le ha sorprendido han sido las declaraciones de Roro diciendo que va a subir 7 kilos de cara al combate. La propia Abby asegura que se negó a bajar 7, que puso el límite en 5. El motivo era sencillo: no iba a ir en infrapeso al combate y dar una ventaja así en el envite. "La diferencia física es enorme y es lo que hay. Me querían hacer bajar 7 kilos y dije que no".

Todo esto es una muestra de los múltiples factores que hay que tener en cuenta de cara a eventos de esta categoría. No es solo el entrenamiento físico, la pura fuerza o la técnica sobre el ring, sino acompañarlo de una buena dieta que permita cumplir con los objetivos de peso y salud necesarios para competir. Un esfuerzo diario, constante y que dura meses; lo cual también explica por qué muchos influencers prefieren ni pensar en participar en la Velada y verla mejor cómodamente en primera línea de público. No les culpamos, la verdad.