BTS arrasa (de nuevo) en los MTV EMA

¿Cómo serán las vitrinas de premios en las casas de los Bangtan Boys? Muy probalemente estarán pensando en ampliar la zona de los galardones, porque a BTS le quedan muy pocas cosas por ganar.

Como ya viene siendo costumbre, ayer arrasaron en los MTV European Music Awards, con los reconocimientos a mejor canción, mejor grupo, mejor directo virtual y mejores fans. El ARMY, siempre agradecido, se deshizo en alabanzas online hacia su banda predilecta.

BTS se llevó por delante las aspiraciones de 5 Seconds of Summer, Chloe x Halle, CNCO, Little Mix y Blackpink para ser el mejor grupo de 2020, pero eso de que estén las chicas de la girl band coreana entre los elegidos para el galardón nos recuerda lo importante que está siendo el K-pop en la música actual.

En el lado de mejor canción, 'Dynamite' competía con DaBaby y su 'Rockstar', Dua Lipa y 'Don’t Start Now', Lady Gaga junto a Ariana Grande en 'Rain on Me', Roddy Ricch y 'The Box', y por último el tema 'Blinding Lights' de The Weeknd.

La entrega de premios fue completamente distinta a la que se venía haciendo hasta ahora, con actuaciones grabadas online en diferentes puntos de Europa y sin público, por motivos obvios.

El año pasado se celebró en España, y Rosalía deslumbró con un una actuación curradísima sobre un escenario especialmente diseñado para la ocasión. En esa edición los de BTS se llevaron más premios que ningún otro artista: mejor grupo, mejor directo y mejores fans.

La organización aprovechó el evento online para anunciar que la próxima parada de los EMAs será Hungría en 2021, esperemos que con una celebración de nuevo en vivo.