Billboard ha acabado de un plumazo con una semana de vaivenes para BTS: excluidos en las nominaciones a los Grammy, la publicación norteamericana ha decidido que son unos artistas imprescindibles dentro de la música. Concretamente en su lista "100 Songs that Defined the Decade”, o sea, canciones que "han dado forma a esta época y reflejan la cultura de estos años", según sus palabras literales.

"No todas las composiciones incluidas han definido esta década de manera positiva", sigue el texto, "pero para bien o para mal, es casi imposible imaginar la historia de la música sin incluirlas". Para evitar favoritismos y dejar que los usuarios se pongan a pensar cuáles son esas canciones "para bien o para mal".

Dentro de los artistas coreanos Billboard destaca el trabajo de varios artistas coreanos, no solo la boy band más famosa del mundo. De BTS escoge 'I need U', de Girls' Generation está 'I got a boy' y de Psy pues... adivina: 'Gangnam Style'.

Sobre el tema de BTS, Tamar Herman (una de los especialistas de K-pop en la revista) escribe lo siguiente: "Marca el camino a nivel temático, creativo y musical para la banda, y sirvió como lanzadera para su crecimiento en los últimos años en una escena discográfica muy globalizada". O sea, que con tecnicismos dice que son lo más top.

En la revista también son superfans de Girls' Generation, y la canción elegida la describen como un experimento musical capaz de mezclar varios géneros con éxito. Un poquito de ingenuidad posturera en un vídeo que tiene identidad propia, y una canción que arrasó en su lanzamiento hace unos años. Ahora mismo lleva 224 millones de reproducciones en YouTube.

Pero si de reproducciones se tratara, Psy es el rey. Su 'Gangnam Style' fue el primer vídeo musical en superar los mil millones de visitas en la plataforma, y "cambió el juego de forma incontestable", según Billboard. "Puso en el radar a la música coreana de manera espectacular". Aunque algo pasadete de moda, tendrían que ver cómo sigue funcionando la canción cuando la ponen en fiestas...

Billlie Eilish, Aviici, Lizzo, Lady Gaga... muchos de los que han sido relevantes en estos años están incluidos en esta selección. Eso sí: listas de "imprescindibles" musicales puede haber tantas como orejas escuchando, y aunque no sea tan famosa como la de esta revista seguro que tú tienes la tuya, y como dicen, "para gustos los colores". Pues en este caso, "para gustos los acordes". ¡A bailar se ha dicho!