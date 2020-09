"Cabreada con Disney": el temazo viral que arrasa en TikTok

Con cómo están las redes sociales desde que salimos menos de casa, hay que estar preparado para que un tuit, una foto viral o un TikTok te saque del anonimato y te dispare como estrella internacional. Pasó en la red bailonga con Bella Poarch, y ha pasado más recientemente con Salem Ilese.

La estadounidense ha pasado de hacer vídeos como un usuario más dentro de la plataforma a ser entrevistada por la revista Rolling Stone, la biblia de las publicaciones musicales. Y su opinión no deja indiferente a nadie: "Empecé a hablar de cómo Disney da una visión increíblemente adulterada de las relaciones".

Entre eso y sus indudables habilidades para el canto, @salemilese ha conseguido convencer a un millón de personas en poco más de tres semanas con el hit 'Mad at Disney', algo así como 'cabreada con Disney'. Y el estribillo no deja espacio para la duda: "Estoy cabreada con Disney, me han timado, me han timado".

Salem celebró el tremendo éxito de su cuenta con un mensaje dedicado a la que la han encumbrado como un icono emergente en TikTok: "Me gustaría abrazaros a todos en el mayor abrazo grupal de la historia. ¡Gracias de verdad!".

La canción tiene curiosamente un estilo muy similar al de las producciones musicales de la compañía de Mickey Mouse, y quizá por eso la ironía ayudó a encumbrarla dentro y fuera de la red social. Por ejemplo, en Spotify se acerca rápidamente a los 20 millones de reproducciones, cifra que no alcanzan algunos temas del último trabajo de Justin Bieber.

"Llámame pesimista, pero tengo veintipico y todavía no sé nada (del amor que me contábais)", explica con un tono roto, y añade que ha conocido "el amor triste, el amor malo, y el amor del que duele". Una de las frases que más ha gustado habla de que su abuela le dijo que Cenicienta acababa en un "divorcio chungo" y ella asegura que "no se traga la historia". Cuidado con Salem, que huele a estrella.