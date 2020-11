Charli D'Amelio, desconsolada a causa de los haters: "No sé si quiero seguir con esto"

Charli D'Amelio está a punto de hacer historia dentro de las redes sociales por conseguir una burrada de followers en un tiempo récord. Desde que existen estas redes, nadie había conseguido semejante seguimiento en poco menos de dos años que lleva como figura pública, algo que también ha disparado la popularidad de su familia.

Los D'Amelio tienen un canal de YouTube donde suben contenido adicional al de TikTok, y esta semana colgaron una cena a la que asistió James Charles, quien ya les ha echado un cable con temas de maquillaje. Se comieron una paella que tenía muy buena pinta, y tuvieron una conversación (de tres frases) que ha indignado a parte de los seguidores de la estrella.

En el minuto 14:55 del vídeo, Charli se lamenta un poco de broma por no tener más tiempo para alcanzar su récord de seguidores: "¡Ojalá tuviera unos días más! Imagínate que consigo 100 millones de seguidores un año después de conseguir el primer millón".

James, flipando un poco, le pregunta "¿No son suficientes los 95 millones que ya tienes?". Y la respuesta es lo que ha cabreado incomprensiblemente a muchos: "Solo lo decía por tener números redondos", mientras saca la lengua a la cámara.

Medio millón de personas dejaron de seguir a Charli después de esa declaración, y Charles asegura en Twitter que la bailarina ha recibido hasta amenazas de muerte por esas palabras. La situación ha preocupado tanto a la influencer que se vio obligada a hablar en Instagram Live, expresando sus preocupaciones.

"Viendo cómo ha reaccionado la gente a esas palabras, no sé si quiero seguir haciendo esto", asegura. "Hay gente que me dice que me ahorque, no me respetan como ser humano. Se me puede odiar por cualquier cosa que haya hecho, pero que todo esto haya sucedido a raíz de un malentendido no está bien".

Después, insiste en que todo esto está siendo demasiado para ella: "Si esta es la comunidad en la que estoy y en la que tengo que hacer cosas, no sé si quiero continuar con ello". Explicando los motivos de sus palabras, asegura que estaba trabajando en algo especial para cuando consiguiera 100 millones.

"No quiero que penséis que solo me importan los números, es que estoy preparando algo para cuando llegue a esa cifra que es muy, muy guay y que va a ayudar a un montón de gente. Es enorme y estaba deseando compartirlo con vosotros".

Ahora mismo no está claro si Charli ha cambiado de idea sobre lo de seguir creando contenido. Lo que parece claro es que se va a tomar un pequeño respiro, porque los comentarios tóxicos le han hecho esta vez muchísimo daño.