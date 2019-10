Su nombre es Claudia García y tiene 16 años pero si algo destaca de ella no es su nombre o su edad sino su número de seguidores en TikTok. Comenzó subiendo vídeos por entretenimiento hasta que un día pegó el petardazo, ¡bum! 3,5 millones de visitas y subiendo.

¿Su secreto? Tomárselo como un hobbie y no como una obligación: "aunque siempre está la presión de que tienes que subir vídeo". Con presión o sin presión, Claudia acumula más de 400k seguidores y hoy ponemos el punto de mira en ella para que la conozcas un poco más de cerca.

- Nombre: Claudia García

- Fecha nacimiento: 16 de mayo del 2003 (Tauro)

- Seguidores: +400 k en TikTok (@clauudia_garciaa)

- Territorio: TikTok

- ¿Recuerdas el momento en el que te registraste en Tiktok? ¿Cómo empezó todo?

Pues en realidad es un recuerdo un poco borroso, pero sí recuerdo que lo hice cuando influencers de España empezaron a dejar de lado los videostars y comenzaron con los Musicallys. Simplemente fue porque a mi me gusta mucho actuar y era una manera de demostrarlo.

- ¿Cuándo te diste cuenta de que lo que hacías llamaba la atención de la gente?

Cuando se me viralizó un vídeo que llegó a 3,5 M de visitas yo pensé que eso se iba a quedar ahí, pero seguía subiendo vídeos y a la gente le gustaba…

Claudia García | Willphotoshooot

- ¿Qué canción no puedes quitarte de la cabeza?

Pues creo que la de Cicatrices de Natos y Waor, nunca me cansaré de esa canción, jajaja.

- ¿Hay algún tema que querrías grabar en Tiktok y aún no lo has hecho?

Pff… La verdad es que he grabado muchas, ¿eh? Pero creo que sería la de Casa de papel de El Jhota.

- Cuentas con +400k en Tiktok, ¿cómo ha sido el camino hasta conseguir un número así?

Pues creo que no ha sido duro porque me lo he tomado como un entretenimiento (y no como una obligación) pero tampoco sencillo porque siempre se tiene la presión de "tengo que grabar", "tengo que subir vídeo", "no ha gustado", "sí ha gustado"…

- Cuéntanos, ¿hay algo de la app que NO te guste?

Dioooos, ¡sí! No me gusta que no puedas buscar fácilmente la canción que quieras hacer y que no se pueda ver los duetos que hace la gente contigo.

- ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera empezar en Tiktok?

Simplemente que haga lo que le gusta sin miedo al que dirán.

- ¿Hasta dónde pretendes llegar?

Yo quiero intentar llegar a convertir mi hobbie en mi trabajo pero para ello hay que trabajar muy duro.

- ¿A quién te gustaría ver en esta sección de "Descubriendo a…"?

Mmm… Creo que a @guillem_viladoms ;-)